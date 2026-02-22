"조국이 부른다지만 변기도 터졌습니다"…11개월 연속 항해에 너덜너덜 포드함

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배치 두 차례 연장에 통상 기간 6개월 초과

전역 고민도…정비 문제·사기 저하 우려

도널드 트럼프 대통령의 항공모함 중동 배치 결정 이후 승조원과 가족들이 장기 파견에 따른 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

연합뉴스는 월스트리트저널(WSJ)의 21일(현지시간) 보도를 인용, USS 제럴드 R. 포드 항공모함의 장기 파견으로 약 5000명에 달하는 승조원들의 피로와 불만이 커지고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 항모 배치 기간은 통상 6개월이지만, 포드함은 이미 8개월을 넘어섰다. 지난해 6월 유럽 순항 임무로 출항한 뒤 같은 해 10월 카리브해 작전에 투입됐고, 올해 초에는 대이란 작전을 위해 중동 이동 명령까지 받았다. 이에 따라 귀항 시점은 빨라야 4월 말이나 5월 초로 예상되며, 전체 배치 기간은 11개월에 이를 전망이다. 이는 연속 항해 기준 역대 최장 수준으로 평가된다.

미국 펜실베이니아에 사는 제이미 프로서는 WSJ과의 인터뷰에서 포드함의 귀항 일정이 두 차례 연장되면서, 복무 중인 아들이 증조부 장례식에도 참석하지 못했다고 밝혔다.

제럴드 R. 포드 항공모함. 미 해군

한 승조원은 "가족을 못 보는 것도 힘들지만 언제 다시 만날지 알 수 없는 점이 가장 고통스럽다"고 토로했다. 또 다른 승조원은 어린 딸과 1년 가까이 떨어지게 되자 전역을 고민하고 있는 것으로 전해졌다.

기다리는 가족들의 심리적 부담도 크다. 아들의 귀환을 기다리던 찰린 포스턴은 지난달 연장 소식을 듣고 눈물을 흘리며 "아들이 집에 오기만을 간절히 바라고 있다"고 말했다.

미 해군은 성명을 통해 배치 연장에 따른 어려움을 인정하면서 장병과 가족 지원을 최우선 과제로 삼고 있다고 밝혔다. 포드함의 데이비드 스카로시 함장은 가족들에게 보낸 서한에서 두 번째 연장 조치는 자신도 예상치 못했다면서도 "조국이 부르면 우리는 응답한다"고 강조했다.

아울러 함정 내부의 정비 문제 등도 있다. 마크 몽고메리 전 해군 소장은 "8개월 이상 항해하면 장비 고장이 발생하기 시작하고, 정비가 밀리면 다른 함정의 훈련 주기에도 연쇄 영향이 생긴다"고 지적했다. 해군 관계자는 포드함 화장실 배수 시스템 이상으로 하루 평균 한 차례 유지보수 요청이 접수된다고 밝혔다.





또한 과도한 작전 부담이 해군 전반의 문제로 확대될 수 있다는 지적도 나온다. 실제로 지난해 봄 홍해에서 작전을 수행하던 USS 해리 S. 트루먼 항모 전단이 전투기 여러 대를 잃은 사고 역시 높은 작전 강도가 원인 중 하나로 거론된 바 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

