동명대 스포츠재활학과 엘리트 선수 2명 실업팀 입성

동명대학교가 스포츠재활학과 학생을 사격·볼링 종목에서 실업팀에 진출시키는 성과를 냈다. 이 학과는 재학생 2명이 잇따라 실업팀 입단에 성공하며 경쟁력을 자랑했다.

동명대는 사격부 정윤종 선수가 국군체육부대(상무)에, 볼링부 장가영 선수가 부산시 남구청 볼링팀에 각각 입단했다고 20일 알렸다. 두 선수는 재학 중 꾸준한 성적을 바탕으로 실업 무대에 진출했다.

동명대 출신 사격 정윤종 선수.

정윤종 선수는 2023년 제8회 대구시장배 전국사격경기대회에서 2관왕(금메달 2개)을 차지했다. 독일 쥴 주니어 월드컵 사격대회에서는 속사권총 단체전 금메달과 25m 권총 개인전 입상 성적을 거뒀다. 창원시장배 전국사격대회 속사권총 개인전 금메달, 공기권총 단체전 은메달 등 국내외 대회에서 꾸준히 두각을 나타냈다. 2023년에는 주니어 국가대표로 발탁돼 국제무대에서 활약했다.

장가영 선수는 대한볼링협회 청소년 국가대표 출신이다. 2022년 청소년 국가대표 선발전을 통과했고 같은 해 제103회 전국체육대회 여자 대학부 개인전에서 은메달을 획득했다. 2025년 부산시장기 전국 남녀볼링대회 오픈부 3위에 오르는 등 안정적인 경기 운영을 이어왔다.

실업팀에 입단한 장가영 선수.

동명대 스포츠재활학과는 경기력 향상 훈련과 함께 스포츠 손상 예방·재활 교육을 병행하며 선수 맞춤형 지원 체계를 운영하고 있다.





방현석 학과장은 "학업과 훈련을 성실히 병행한 결과"라며 "전문성과 현장성을 갖춘 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.





