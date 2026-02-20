산청군, 인생 2막 돕는다…신중년 취업 역량 강화 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인생 2막 설계 돕는 맞춤형 취업 지원정책 본격 추진

실질적 비용 지원 통해 구직 부담 완화 및 취업 기회 확대

경남 산청군은 신중년 구직자의 (재) 취업 기회 제공 및 인생 2막을 지원하기 위해 '신중년 취업 자격증 취득지원사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.

지원 대상은 2025년 11월 1일 이후 주민등록상 산청군에 거주 중인 만 50세 이상 64세 이하 신중년 내국인 구직자(1976년 12월 31일 ~ 1962년 1월 1일)로 신청일 현재 미취업자 및 사업자등록 사실이 없어야 한다.

산청군청 전경

지원은 2025년 11월 이후 실시한 자격증 및 어학 시험 등 응시 시 실제 소용된 응시료, 교재비, 자격증 발급 비용(자부담 10%) 등으로 1인 연 최대 20만원이 한도다.

분야는 국가기술자격 시험(직업상담사, 미용사, 도배기능사, 컴퓨터활용능력 등), 국가 전문자격시험(사회복지사, 간호조무사, 요양보호사 등), 국가 공인 민간자격시험(옥외광고사, 종이접기, 병원행정사 등) 및 한국사능력검정시험, 어학 능력 시험이다.

참여를 희망하는 신중년 구직자는 이달부터 11월까지 산청군 경제 기업과 일자리 창출 담당(이메일, 방문, 우편 등)으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 산청군 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.





산청군 관계자는 "이 사업을 통해 우리 군 미취업 신중년 구직자가 취업역량을 강화하고 경제적 부담을 완화하여 더 많은 (재) 취업 기회를 얻길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

