대안과미래 "국힘, 윤어게인 절연하고 배현진 징계취소를"

국민의힘 내 소장파 의원 모임인 '대안과 미래'는 19일 법원의 윤석열 전 대통령 내란죄 무기징역 선고와 관련 "장동혁 대표를 비롯한 당 지도부는 과거의 망령에 사로잡혀 있는 '윤 어게인' 세력과 즉각 절연해야 한다"면서 "배현진 의원에 대한 징계처분을 취소해 분열이 아닌 통합의 새로운 리더십을 발휘해 달라"고 했다.

국민의힘 초재선모임인 '대안과미래' 소속 의원들이 20일 국회 의원회관에서 조찬 모임을 갖고 회의를 하고 있다. 2026.1.20김현민 기자

대안과미래는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "우리는 불법 비상계엄과 대통령 탄핵 과정에서 자유민주주의 헌법 질서를 제대로 수호하지 못했고, 국민들께서 우리에게 주셨던 신뢰와 책임에 부응하지 못하였음을 뼈저리게 성찰하고 반성하면서 국민여러분께 다시한번 머리숙여 사죄드린다"면서 이같이 밝혔다.

이들은 "이제 우리 국민의힘은 뼈를 깎는 성찰과 반성을 통해 '탄핵의 강'을 건너 통합과 혁신의 미래로 나아가야 한다"면서 "더 이상 모호한 입장으로 국민을 기만해서는 안 된다. '비상계엄은 내란'이라는 사법부의 엄중한 판단 앞에서 아직도 비상계엄을 옹호하고 윤 어게인과 '부정선거'를 외치는 극우세력과의 잘못된 동행은 보수의 공멸을 부를 뿐"이라고 했다.





이어 이들은 "윤 어게인 세력과의 절연을 공식 선언하고, 상응하는 행동을 보여달라. 지금이 역사와 국민이 우리에게 부여한 마지막 기회"라면서 "이 기회마저 외면한다면, 국민의힘은 공당으로서 회복 불가능한 국민적 심판을 받을 것"이라고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr

