고양시, ‘공간 혁신’ 시동…일산신도시·원도심 '전방위 도시 재건'

이종구기자

입력2026.02.19 09:33

시, 노후도시 정비·기반시설 확충…미래도시 도약
일산신도시 재건축 특별정비계획 토대 단계적 추진
원당·능곡 노후 원도심 체계적 정비
행신·일산동 '미래타운' 소규모 주택정비 활성화
풍동2지구 3·4블록 도시개발사업 점검 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)가 노후화된 일산신도시와 원당·능곡 등 원도심을 대상으로 대대적인 '도시 공간 혁신'에 착수했다. 시는 재건축 속도를 높이기 위한 행정 절차 간소화와 함께 주민 체감형 기반시설 확충을 최우선 과제로 추진한다는 방침이다.

고양시, ‘공간 혁신’ 시동…일산신도시·원도심 '전방위 도시 재건' 일산신도시 전경. 고양시 제공
일산신도시 재건축, '패스트트랙'으로 승부수

19일 고양시에 따르면 시는 지난해 6월 수립한 '2035 고양시 노후계획도시 정비기본계획'을 바탕으로 일산신도시 재정비에 속도를 내고 있다. 특히 최근 법 개정을 통해 패스트트랙(신속 결정 절차)을 확대 적용하면서 기존에 수년씩 걸리던 구역 지정 절차를 최대 6개월까지 단축할 수 있는 기반을 마련했다.


기본계획은 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'과 노후계획도시정비기본방침에 따라 인구·주택 계획, 도시 적정 밀도, 기반시설 정비, 자족기능 확충 방안 등을 담아낸 종합 청사진이다. 고양시만의 강점인 쾌적한 도시 환경과 일산호수공원 등 녹지공간을 최대한 유지하면서 노후 주거지를 정비하고, 주거·일자리·문화가 융합된 새로운 도시 공간을 창출하는 것을 핵심 목표로 설정했다.


현재 시에서는 선도지구 3개소(백송·후곡·강촌)과 비 선도지구 1개소에 대해 특별정비계획 수립을 위한 패스트트랙을 지원하고 있다. 각 구역 토지 등 소유자가 마련한 특별정비계획 초안을 접수해 전문가, 관계 부서와 사전협의를 진행 중이다. 올해 고양시 정비 물량은 선도지구 포함 2만4800세대에 달한다.


시 관계자는 "전문가와 관계 부서가 참여하는 사전협의를 통해 토지 소유자들이 제안한 정비계획 초안을 면밀히 검토 중"이라고 밝혔다.

고양시, ‘공간 혁신’ 시동…일산신도시·원도심 '전방위 도시 재건' 공사가 진행 중인 원당1구역 전경. 고양시 제공

원당·능곡 재정비촉진지구 단계별 사업 진행

시는 원도심 주거지 정비 강화를 목표로 원당·능곡 지역 정비사업을 체계적으로 관리하고 있다.


원당1구역은 전체 2601세대 공급 예정으로 골조 공사와 일부 동 지상층 공사가 진행 중이다. 또 원당 2구역은 관리처분계획 접수 후 타당성 검토가 이뤄지고 있다. 원당4구역은 1236세대가 입주를 완료했고 기반시설 조성과 공영주차장 공사에 접어들었다.


또한 능곡 재정비촉진지구도 단계별로 사업을 추진하고 있다. 올해 철거 공사에 들어가는 능곡2·5구역은 각각 이주율 96%, 99%로 보상과 이주 절차가 마무리 단계에 들어갔다. 능곡6구역은 사업시행계획인가 신청을 준비하고 있고, 능곡3구역은 조합설립추진위원회 승인 이후 조합설립인가 동의 절차를 진행 중이다.


아울러 광역 개발이 어려운 노후 지역은 소규모주택정비 관리지역(이하 미래타운) 지정을 적극 추진하고 있다. 첫 사업지로 지정된 행신동 미래타운에 이어 지난해 12월에는 일산동 미래타운을 고시 완료했다. 또 올해 추진하는 일반정비사업 구역 8개소, 가로주택정비사업 17개소, 소규모 재건축··재개발 2개소, 자율주택 1개소 등 여러 정비사업에 대해 행정적·제도적 지원을 강화할 방침이다.


한편 시는 쾌적한 도시공간을 만들기 위해 오는 5월까지 '2035 고양시 도시·주거환경정비기본계획'을 수립할 예정이다. 이 계획에는 노후 건축물을 반영한 생활권 재정립과 함께 법령 개정에 따른 실효성 있는 정비 방안이 마련된다.

고양시, ‘공간 혁신’ 시동…일산신도시·원도심 '전방위 도시 재건' 일산동 미래타운 종합 기본구상도. 고양시 제공

풍동2지구 3·4블록 민간 도시개발사업 순항

고양시는 풍동2지구 3·4블록 민간 도시개발사업의 공동주택 입주와 관련해 기반시설 공사 관리와 현장 점검을 강화할 계획이다.


시는 2024년 6월 착공 단계부터 기반시설 TF팀 운영을 시작했으며 도로·교통, 상하수도, 하천, 공원·녹지 등 12개 실무 부서가 함께한다. 올해부터 기반시설 공사가 본격 추진됨에 따라 분기별로 TF팀 합동 점검을 실시할 예정이다. 특히 2027년 상반기 공동주택 입주 전 기반시설 공사 완료를 목표로 시민 안전과 생활 편의 확보에 만전을 기할 방침이다.


풍동2지구 3·4블록 도시개발사업은 각각 다른 시행자가 추진하는 별도의 민간개발사업으로서 구역 밖 기반시설 규모는 총 447억원에 달한다. 풍동 일원 간선도로인 고일로를 기존 4차로에서 6차로로 확장하고, 은행마을로와 백마로를 잇는 약 0.5㎞ 4차선 도로가 신설되는 등 기반시설이 모두 갖춰지면 개발사업지구는 물론 주변 교통망도 크게 개선될 것으로 기대된다.

고양시, ‘공간 혁신’ 시동…일산신도시·원도심 '전방위 도시 재건' 풍동2지구 3·4블록 도시개발사업 기반시설 점검. 고양시 제공

시는 앞으로도 민간 도시개발사업 전반에 대한 기반시설 관리체계를 유지하고, 주거·교통·생활SOC 등을 사전에 확보해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나갈 계획이다.


이동환 고양특례시장은 "도시 구조와 생활권이 재편되면 쾌적한 주거환경 확보는 물론 도시 경쟁력 또한 높아진다"며 "고양시가 지속 가능한 미래도시로 도약할 수 있도록 체계적으로 면밀하게 사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
