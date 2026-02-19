한국전통문화대, 20일 학위수여식…전문인력 233명 배출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통미술공예학과 이재진 씨, 문체부 장관상

한국전통문화대학교는 20일 오후 2시 충남 부여군 교내 체육관에서 '2025학년도 학위수여식'을 개최한다. 박사 아홉 명, 석사 여든일곱 명, 학사 137명 등 233명에게 학위를 수여한다. 국가유산수리기술자·기능자 자격을 갖춘 졸업생들은 공공 및 민간 분야에서 국가유산 보존·활용 전문가로 활동하게 된다.

학업 성적 우수자 일곱 명에 대한 시상도 진행한다. 전통미술공예학과 이재진 씨가 문화체육관광부 장관상을, 무형유산학과 지하랑 씨와 국가유산관리학과 김도와 씨가 국가유산청장상을 각각 수상한다. 전통건축학과 이정민 씨 등 네 명에게 총장상이, 학교 발전 공로자 스무 명에게는 유관 기관장상이 수여된다.





한국전통문화대는 국가유산청이 2000년 설립한 국내 유일의 전통문화 특수목적 국립대학이다. 이론과 현장 실무 능력을 겸비한 전문 인재 양성을 목적으로 한다.





