이해인·신지아 쇼트 3그룹까지 2·3위…프리 진출 확정

이해인 무결점 연기 '시즌 최고점'

신지아 트리플 토루프 착지 실수

피겨스케이팅 이해인과 신지아가 2026 밀라노·코르티나 쇼트프로그램에서 중간 순위 2, 3위를 기록하며 프리 진출을 확정했다.

이해인은 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노의 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 개인 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.61점, 예술점수(PCS) 32.46점, 합계 70.07점으로 올 시즌 자신의 쇼트 최고 점수를 작성했다. 3그룹까지 17명 선수가 연기를 마친 가운데 이해인은 중간 순위 2위에 올랐다.

이해인이 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노의 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 개인 쇼트프로그램에서 아름다운 연기를 선보이고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

이해인은 무결점 연기를 선보였다. 이해인은 트리플 러츠와 트리플 토루프로 이어진 첫 번째 연속 점프 과제를 성공시킨 뒤 더블악셀도 깔끔하게 착지에 성공했다. 플라잉 카멜 스핀을 레벨 4로 처리한 뒤 마지막 점프 과제인 트리플 플립도 안정적으로 마무리했다. 이해인은 싯 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스 모두 레벨 4로 처리하며 연기를 마쳤다.

이해인에 바로 앞서 연기를 한 신지아는 첫 번째 연속 점프에서 실수가 있었다. 트리플 러츠를 성공한 뒤 곧바로 트리플 토루프를 시도하다 넘어지고 말았다. 이어진 더블악셀과 트리플 플립은 실수 없이 처리했다. 신지아는 플라잉 카멜 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스를 레벨 4로 처리했으나 마지막 레이백 스핀에서 레벨 3를 받았다. 신지아는 기술점수(TES) 35.79점. 예술점수(PCS) 30.87점, 합계 65.66을 기록했다.





피겨스케이팅 쇼트프로그램에는 29명의 선수가 출전했으며 이 중 상위 24명이 프리프로그램에 출전한다. 프리프로그램 경기는 오는 20일 열린다.





