설날 오후 '귀경 전쟁' 계속…부산→서울 7시간 10분, 정체 내일 새벽까지

귀성 방향 정체는 오후 8~9시께 해소될 전망

귀경 방향은 18일 오전 3시께부터 풀릴 듯

설 연휴 둘째 날인 15일 오전 귀성행렬이 이어지며 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다. 연합뉴스

설날인 17일 오후 본격적인 귀경 행렬이 이어지면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 승용차 기준 전국 주요 도시에서 서울까지의 예상 소요 시간은 부산 7시간 10분, 울산 6시간 50분, 목포 7시간 20분, 광주 6시간 40분, 대구 6시간 10분, 강릉 3시간 50분 등이다.

반대로 서울 요금소에서 지방으로 향하는 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분 등으로 귀경 방향에 비해 상대적으로 원활한 흐름을 보이고 있다.

주요 노선별로는 경부고속도로 서울 방향의 혼잡이 극심하다. 천안분기점 부근~안성 휴게소 부근 32㎞, 남이분기점~청주 휴게소 부근 19㎞ 구간에서 차량이 길게 늘어서 있다. 또한 도동 분기점 부근~칠곡 분기점 16㎞, 황간 휴게소~영동1터널 및 옥천~대전 부근 14㎞ 구간에서도 정체가 이어지고 있다.

서해안고속도로 서울 방향은 당진분기점~서평택 부근 26㎞ 구간에서 차량이 제 속도를 내지 못하고 있으며, 영동고속도로 인천 방향은 덕평 휴게소~용인 18㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다.





도로공사는 이날 하루 전국 교통량이 전날(505만 대)보다 100만 대 이상 많은 약 615만 대에 달할 것으로 전망했다. 귀성 방향 정체는 오후 8~9시께 해소될 것으로 보이나, 서울로 향하는 귀경 방향은 밤새 혼잡이 이어지다 오는 18일 오전 3~4시께부터 정체가 풀릴 것으로 예상된다.





