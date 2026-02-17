'청혼 명소' 연인의 아치, 해안 폭풍에 붕괴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강풍·파도 버티지 못하고 무너져

멜렌두뇨 시장 "마음이 찢어진다"

기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이

AD

이탈리아 살렌토 반도 풀리아주의 대표적 관광지이자 청혼 명소로 불렸던 '연인의 아치'가 최근 강한 폭풍에 무너져 내렸다.

16일(현지시간) CNN방송과 영국 가디언 등에 따르면 지난 14일 밸런타인데이 즈음, 풀리아주 멜렌두뇨 산탄드레아에 있는 해식 아치인 연인의 아치가 붕괴했다. 이 지역 당국에 따르면 최근 며칠간 강풍과 거친 파도, 폭우가 이어졌고, 이로 인해 암석이 약해져 결국 아치가 무너져 내렸다.

아드리아해의 유명한 관광지인 연인의 아치는 석회암이 수 세기 동안 바람과 파도의 침식 작용으로 깎여 나가 자연적으로 형성됐다.

푸른 바다를 배경으로 아치 형태 지형이 있는 모습은 살렌토 반도의 상징으로도 여겨졌다. 과거에는 해적을 감시하기 위한 곳이었지만 18세기 후반부터는 아치 아래에서 키스한 연인은 영원한 사랑을 이룰 수 있다는 전설이 전해지면서 연인들이 청혼 등을 위해 찾는 명소가 됐다.

마우리지오 시스테르니노 멜렌두뇨 시장은 아치 붕괴에 "마음이 찢어진다"며 "우리 해안과 이탈리아 전체에서 유명한 관광지 중 하나가 사라졌다"고 안타까움을 표했다.

최근 지중해에는 폭풍이 자주 발생하고 있으며, 이는 기후 변화 때문으로 추정된다. 연인의 아치도 이로 인해 피해를 봤다.

'메디케인'이라고 불리는 지중해 사이클론은 이탈리아 남부를 비롯한 해안 지역의 항구, 주택, 도로를 파괴하며 해안선 모양을 바꿔놓고 있다.





AD

지난 수주간 이탈리아 남부 전역에 걸쳐 폭풍우가 이어졌고, 지난달 시칠리아에서는 산사태가 발생해 경사면에 있던 주택들이 모두 무너져 내리는 일도 발생했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>