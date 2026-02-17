이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차…"내가 나설 길 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"하나님 의식하며 상담"…상담 철학 밝혀

"신중하게 내 길 찾을 것"

상담 전문가 이호선 교수가 디즈니+ 서바이벌 프로그램 '운명전쟁 49'에서 1회 만에 하차한 이유를 직접 설명했다.

상담 전문가 이호선 교수가 디즈니+ 서바이벌 프로그램 '운명전쟁 49'에서 1회 만에 하차했다. 디즈니+ 화면 캡처

그는 16일 인스타그램을 통해 장문의 글을 올리며 "누구든지 뭐라고 하든, 저는 평생 기독교인으로 살아왔다. 또한 짧지만 꽤 오랜 기간 상담을 해왔다"며 자신의 신앙과 상담 철학을 강조했다.

그는 "하나님을 의식하며 내담자들을 위해 기도하며, 그들의 고통을 함께 나누고 있다"고 말했다. 이어 그는 "많은 내담자들이 불안과 고민을 안고 점집이나 종교기관, 상담 현장을 오가는 경우가 많다. 나는 상담과 무속의 차이를 잊지 않으려며, 그 사이에서 내 정체성을 지키기 위해 꾸준히 공부해왔다"고 덧붙였다.

그러면서 "운명을 읽는 것과 운명을 조종하는 것의 차이를 명확히 이해하려고 노력하며, 그 과정에서 고통받는 이들을 잊지 않으려고 한다"고 설명했다. 그가 '운명전쟁49'에서 하차한 이유에 대해서는 "방송을 시작하고 나서, 내가 이 프로그램에서 할 일이 아니라는 것을 알게 되었다. 그래서 빠르게 내려오게 되었다"며 솔직한 심경을 전했다.

이 교수는 "이 경험을 통해 더욱 신중하게 내 길을 찾아야 함을 깨달았다. 나이가 많음에도 불구하고 부끄러운 방식으로 다시 배우게 되었다"고 전하며, "앞으로도 내가 서야 할 길을 분명히 하고, 정신을 바짝 차리고 살겠다"고 결의를 다졌다.

'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌이다. 무속인과 타로술사 등이 출연한다. 지난 11일 1~4회 공개와 동시에 디즈니+ 한국 TV쇼 부분 1위에 올랐다.





이호선 교수는 현재 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 학과장으로 재직 중이며, JTBC의 이혼 숙려 캠프와 tvN STORY의 이호선 상담소 등에서 상담 전문가로 활동하고 있다.





