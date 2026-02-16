日오사카 도톤보리 흉기 난동…10대 1명 사망·2명 부상

한국인 관광객들이 많이 찾는 일본 오사카의 대표 관광지 도톤보리에서 10대 청소년 3명이 흉기에 찔려 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.

16일 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 전날 0시께 오사카시 신사이바시스지 도로 인근 건물 1층 입구에서 '사람이 찔렸다'는 신고가 접수됐다. 출동한 경찰이 사건 현장에서 흉기에 찔린 17세 소년 3명을 발견해 병원으로 이송했으나 1명은 끝내 숨졌다.

일본 오사카의 대표적 관광 명소인 도톤보리 글리코상 전광판 전경. 연합뉴스

사건 현장은 달리는 남성 모습을 담은 제과업체 에자키 글리코의 대형 간판 주변이다. 오사카를 찾는 관광객들이 기념사진을 찍는 명소로 유명한 곳이지만, 부근에는 갈 곳 없는 불량 청소년들이 모이는 밀집 장소도 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 같은 날 오전 현장에서 약 1.5㎞ 떨어진 도로에서 용의자인 한 남성(21)을 붙잡아 긴급체포했다. 용의자는 평소 글리코 간판 주변 청소년 밀집 지역을 오가며 흉기에 찔린 3명과 알고 지내온 사이인 것으로 전해졌다.





용의자는 "위협하려 한 것"이라며 "숨지게 할 의도는 없었다"고 경찰에 진술했다고 요미우리신문은 전했다.





