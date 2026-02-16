"남자도 명절이 괴로워"…설 연휴 이후 이혼율 높아진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초혼 여성·돌싱 남성 스트레스 최고

명절 포함한 1~3월에 이혼 증가 경향도

재혼한 기혼자들을 대상으로 한 조사에서 명절 스트레스의 원인이 남녀 간 뚜렷한 차이를 보인 것으로 나타났다. 남성은 전혼(초혼) 시기 '아내 눈치 보기'를, 여성은 '시가의 곱지 않은 시선'을 가장 큰 부담으로 꼽았다.

재혼 전문 결혼정보회사 온리-유는 결혼정보업체 비에나래와 공동으로 지난 9~14일 전국의 재혼 생활 중인 기혼자 516명(남녀 각 258명)을 대상으로 설문 조사한 결과를 15일 공개했다.

'전혼 때 설 등 명절이 되면 가장 힘들었던 점'을 묻는 질문에 남성의 26.4%는 '아내 눈치 보기'라고 답해 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 '아내와 일정 조율'(24.3%), '경제적 부담'(21.3%) 등이 뒤를 이었다. 반면 여성은 '시가 가족의 곱지 않은 시선'이 28.3%로 가장 많았고 '차례 음식 준비'(25.2%), '남편과 일정 조율'(20.9%) 순으로 나타났다.

명절 스트레스가 가장 컸던 혼인 상태를 묻는 항목에서도 차이가 드러났다. 남성은 '돌싱' 시기(31.0%)를, 여성은 '초혼' 시기(35.3%)를 각각 1위로 꼽았다. 여성은 이어 재혼(27.1%), 미혼(19.8%), 돌싱(17.8%) 순이었고, 남성은 초혼(28.7%), 재혼(26.0%), 미혼(14.3%) 순으로 집계됐다.

온리-유 관계자는 "명절에는 가족 중심 문화가 강조되는데, 돌싱 남성은 가정에서 이탈했다는 상실감과 자녀와의 교류 문제 등으로 공허감을 크게 느낄 수 있다"고 설명했다. 이어 "여성은 차례 준비 등 신체적 부담도 크지만, 시가의 차가운 시선에서 더 큰 정신적 고통을 받는 경우가 많다"고 분석했다.

비에나래 관계자 역시 "남성은 시가에서 마지못해 차례를 준비하는 아내의 눈치를 보며 비위를 맞추는 일이 쉽지 않다"고 덧붙였다.





한편 명절 이후 이혼이 증가하는 경향도 나타났다. 국가데이터처의 '2024년 혼인·이혼 통계'에 따르면 지난해 연간 이혼 건수는 9만건 초반대를 기록했으며, 설 연휴가 포함된 1~3월의 비중이 다른 달보다 상대적으로 높은 것으로 집계됐다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

