최민정·김길리·노도희 쇼트트랙 1000m 예선 통과…8강 진출

최민정, 김길리, 노도희가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선을 여유있게 통과했다.

최민정은 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 5조에서 1위를 기록하며 준준결승에 진출했다.

최민정이 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 5조에서 경기를 마친 뒤 기록을 확인하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

최민정은 초반 3위에 자리한 뒤 6바퀴를 남기고 안쪽을 파고들며 2위, 5바퀴를 남기고 다시 안쪽을 파고들며 1위로 올라섰다. 이후 끝까지 자리를 지키며 1분26초925로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 최민정의 예선 기록은 전체 1위였다.

노도희는 2조에서 벨기에의 하너 데스멧에 이어 2위를 기록했다. 기록은 1분30초097이었다. 노도희는 3위를 유지하다 6바퀴를 남기고 2위로 올라섰고 끝까지 자리를 지켰다.





김길리는 마지막 8조에서 1위에 올랐다. 김길리는 1번 레인에서 출발한 뒤 두 번째로 자리했고 7바퀴를 남기고 선두로 올라섰다. 이후 끝까지 자리를 지켰다. 1분29초656을 기록했다.





