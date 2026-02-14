英총리 "유럽, 자체방어 주된 책임져야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EU 국가들과 핵협력 의지시사

키어 스타머 영국 총리는 14일(현지시간) 미국을 유럽의 "필수 불가결한 동맹국"이라면서도 미국의 국가안보전략 변화에 맞춰 유럽이 대륙 방어에 더 큰 책임을 져야 한다고 촉구했다.

키어 스타머 영국 총리가 26일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회에서 연설하고 있다. 로이터연합뉴스

스타머 총리는 이날 독일 뮌헨안보회의에서 미국이 유럽 대륙의 안보에 비할 데 없는 기여를 해왔으나 이제 "상황이 변하고 있음을 인정한다"고 말했다고 영국 일간 가디언이 전했다.

스타머 총리는 "유럽은 자체 방어에 대한 주된 책임을 져야 하며 이것이 새로운 표준"이라며 "단순히 미국의 모든 역량을 대체할 수 있다고 가장하는 건 무의미하나, 의존도 줄이기에 집중해야 한다"고 주장했다.

이어 "과도한 의존에서 상호의존으로 전환하는 투자를 실현해야 한다"며 "미국의 철수를 예고하지 않으면서도 부담 분담 요구에 부응하는 유럽 안보와 더 큰 유럽 자율성에 대한 비전을 갖춰야 한다"고 촉구했다.

유럽 자율성 측면에서 유럽 본토 주요국과 핵 억지력을 협력할 수 있다는 뜻도 밝혔다.

그는 "수십 년간 영국은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 보호하기 위해 수십년간 핵 억지력을 투입해 왔다"며 "어떤 적대국도 위기 시 우리의 통합된 힘에 맞서야 할 수 있음을 알아야 한다"고 말했다.

전날 유럽의 또 다른 핵보유국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령도 유럽 자강론 차원에서 "유럽 안보 구조를 재편, 재조직해야 한다"며 "이 같은 접근으로 핵 억지력을 다시 정의해야 한다"고 말했다.

마크롱 대통령은 이달 말 자국 핵 교리와 관련한 연설할 예정이다.





프랑스와 독일 사이엔 유럽 자체 핵우산 논의도 시작했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 전날 "마크롱 대통령과 유럽 핵 억지력에 관한 논의를 시작했다"며 이 과정에서 법적 의무를 지킬 것이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

