이동환 시장 "24시간 철저한 대응 체계 유지하라"…현장 근무자 격려

이동환 고양시장, 설 명절 현장 행보

스마트시티센터· 농수산물유통센터 방문

설명절 현장 근무자 고충 청취

"여러분의 헌신이 안전의 뿌리"

경기 고양특례시(시장 이동환)가 설 연휴 첫날인 14일 시민의 안전을 책임지는 현장과 민생 경제의 거점을 잇달아 방문하며 본격적인 명절 현장 행보에 나섰다.

이동환 고양특례시장이 설 연휴 첫날인 14일 고양 스마트시티센터를 방문해 명절 연휴 중에도 쉬지 않고 시민의 안전을 모니터링하는 관제 요원들을 격려하고 있다. 고양시 제공

이동환 시장은 이날 오전 고양 스마트시티센터를 방문해 명절 연휴 중에도 쉬지 않고 시민의 안전을 모니터링하는 관제 요원들을 격려했다. 이 시장은 센터 운영 현황을 꼼꼼히 살핀 뒤 관제 요원들의 고충을 청취하며 감사의 뜻을 전했다.

이 시장은 "시민들이 평온하고 안전한 명절을 보낼 수 있는 것은 24시간 현장을 지키는 여러분의 헌신 덕분"이라며 "작은 사고 징후도 놓치지 않는 철저한 대응 체계를 유지해 사각지대 없는 안전망을 구축해달라"고 당부했다.

이어 이 시장은 일산서구 소재 농수산물종합유통센터를 찾아 명절 대목을 맞은 유통 현장의 체감 경기를 점검했다. 특히 센터 관계자들에게는 "인파가 몰리는 만큼 식품 위생과 안전 관리에 각별히 신경 써 시민들이 안심하고 장을 볼 수 있게 해달라"고 강조했다.

현장에서 이 시장은 장을 보러 나온 시민들과 직접 소통하며 명절 물가에 대한 의견과 생활 속 불편 사항을 청취하는 등 민생 목소리에 귀를 기울였다.





이동환 시장은 "현장에서 답을 찾는 행정이야말로 시민들이 체감할 수 있는 변화의 시작"이라며 "남은 설 연휴 기간 동안 모든 행정력을 집중해 시민들이 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

