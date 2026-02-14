장성군, 설 연휴 기간 명절 종합대책 추진

장성군청 전경.

AD

장성군은 설 연휴 기간인 14~18일 5일간 명절 종합대책을 추진한다고 14일 밝혔다.

군은 ▲총괄 ▲물가 안정 ▲재난·재해 ▲보건 진료 및 감염병 방역 ▲가축 질병 ▲생활 민원 ▲읍·면 종합 총 7개 분야별 대책반을 운영한다.

비상 대기 근무조를 편성해 연휴 기간에도 각종 민원과 재난·재해 등에 효과적으로 대응할 방침이다.

불편 사항이 있을 경우, 언제든 장성군 설 명절 종합상황실에 연락하면 필요한 안내나 조치를 받을 수 있다. 의료 분야는 보건소 대책반으로 직접 연락하면 된다.

명절 연휴 쓰레기 수거 일정도 미리 알아두면 좋다. 일반쓰레기는 14일 장성읍, 16일은 전 지역에서 수거한다. 음식물 쓰레기는 14일·16일에 정상 수거하고 연휴 마지막인 18일에는 장성읍만 수거한다. 일요일인 15일과 설날 당일 17일은 쉰다.

한편, 연휴 기간 24시간 문을 여는 응급의료기관은 장성병원이다. 약국은 14일에는 대부분 영업하지만, 이후는 문 닫는 곳이 많다. 요일별 운영 날짜와 연락처는 장성군 누리집 배너에서 확인할 수 있다.

가족들과 함께 방문하면 좋은 유네스코 세계유산 필암서원 집성관과 유물전시관은 14일·15일·18일에 운영한다.





AD

김한종 장성군수는 "장성을 찾는 향우와 방문객을 비롯한 모든 군민이 편안하고 즐거운 설 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다해 대비하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>