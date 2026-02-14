'국회 위증 혐의' 쿠팡 로저스, 66억원대 주식 보상 받는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성과 연동 조건 충족해

26만9000여주 수령 예정

국회 청문회 위증 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 해럴드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 약 66억원 규모의 주식 보상을 받게 됐다.

쿠팡 모회사인 쿠팡아이엔씨(쿠팡·Coupang Inc)는 로저스 대표가 성과연동 주식보상(PSU) 조건을 충족해 클래스A 보통주 26만9588주를 지급받는다고 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 로저스 대표는 쿠팡의 법무 총괄 겸 최고관리책임자(CAO)로, 2022년 3월 부여된 2만1672주와 2024년 4월 부여된 24만7916주를 각각 수령한다.

해럴드 로저스 쿠팡 한국 임시대표. 연합뉴스

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 쿠팡 종가는 16.98달러로, 이를 기준으로 하면 총 보상 규모는 457만7604달러(약 65억8000만원)에 달한다. 2022년 부여분은 다음 달 1일에 전량 지급되고 2024년 부여분은 오는 7월 1일부터 분기별로 네 차례에 걸쳐 나눠 지급된다. 다만 각 지급일 기준으로 재직 중이어야 한다는 조건이 붙는다.

이번 물량을 모두 수령할 경우 로저스 대표의 쿠팡 보유 주식은 총 71만9157주로 늘어난다. 쿠팡은 해당 주식 보상의 구체적인 성과 조건은 공개하지 않았다.





한편 로저스 대표는 국회 과학기술정보방송통신위원회로부터 고발당해 경찰은 그를 국회증언감정법 위반 혐의로 입건해 조사 중이다. 그는 지난해 12월 30~31일 열린 국회 청문회에서 쿠팡이 개인정보 유출 용의자를 접촉해 조사하고 노트북을 회수한 과정이 국가정보원의 지시에 따른 것이라고 주장했다. 그러나 국가정보원은 이를 부인했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

