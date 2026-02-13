손경식 경총 회장 5연임…회장단 회의에서 재추대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장이 5번째 연임에 성공했다.

13일 재계에 따르면 경총은 지난 11일 회장단 회의를 열어 손 회장을 만장일치로 재추대하기로 뜻을 모았다. 경총은 오는 24일 정기 이사회와 총회에서 연임 안건을 상정할 예정이다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 서울 중구 CJ THE CENTER에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

손 회장은 2018년 3월 2년 임기의 경총 회장에 처음 선임됐다. 이번 총회에서 5연임이 결정되면 손 회장은 2028년까지 10년간 경총을 이끌게 된다. 당초 손 회장은 이번 회의에서 연임을 고사한다는 뜻을 밝혔지만, 기업들은 다음달 시행을 앞둔 노조법 2·3조 개정안(노란봉투법) 등 산적한 현안에 적극 대응하려면 연임이 필요하다고 강력히 주장한 것으로 알려졌다.





손 회장은 지난 5일 열린 한국최고경영자포럼에서 노란봉투법 시행, 정년 연장 및 근로 시간 개편 논의 등으로 산업 현장의 혼란이 우려된다고 지적한 바 있다.





