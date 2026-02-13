본문 바로가기
새 학기 앞두고 조직 정비… 부산시교육청, 지방공무원 164명 인사

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.13 15:50

부산시교육청(교육감 김석준)은 2026년 3월 1일 자 지방공무원 인사를 13일 발표했다.


이번 인사 발령 대상자는 총 164명으로, 승진 52명, 전보 60명, 신규 임용 4명, 휴·복직 37명, 파견·파견 복귀 7명, 명예퇴직 4명이다.


시 교육청은 조직 운영의 안정성을 기하기 위해 상위직급 결원에 따른 승진 인사와 정원 조정, 휴·복직에 따른 전보 인사 등 최소한의 범위에서 인사를 실시했다고 설명했다.


전보 인사는 기관(부서)의 특성과 개인의 직무 능력, 희망지, 주거지 등을 종합적으로 고려해 적임자를 배치하는 데 중점을 뒀다. 특히 5·6·7급 승진자는 학교 현장의 행정력을 강화하고 조직 활성화를 도모하기 위해 일선 학교에 우선 배치했다.


김석준 교육감은 "열심히 일하는 공무원이 우대받는 공정한 인사 시스템을 운영하겠다"며 "조직과 개인 모두가 만족할 수 있는 투명하고 청렴한 인사 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.


◆교육행정 5급 승진(5명)


▲학교안전총괄과(부산학생안전체험관) 이성헌 ▲부산한솔학교 행정실장 전혜숙 ▲녹산초등학교 행정실장 서원교 ▲명지초등학교 행정실장 김경민 ▲신명초등학교 행정실장 김효진


◆교육행정 5급 전보(16명)


▲디지털미래교육과(영재교육진흥원 파견) 서정희 ▲총무과(파견복귀) 배재숙 ▲기획조정과 문선경 ▲노사행정정보과 성민정 ▲노사행정정보과 하미향 ▲학력개발원 행정지원부장 이경화 ▲중앙도서관 분관장 최은주 ▲내성고등학교 행정실장 이병준 ▲부산과학고등학교 행정실장 신영미 ▲부산국제고등학교 행정실장 정은연 ▲부산여자고등학교 행정실장 김윤경 ▲부흥고등학교 행정실장 성화정 ▲신정고(파견복귀) 김주미 ▲연제고등학교 행정실장 김경희 ▲남부교육지원청 행정지원과장 장정애 ▲해운대교육지원청 행정지원과장 주선희


◆교육행정 5급 교육훈련 파견(4명)


▲교육정책전문대학원 김태연 ▲교육정책전문대학원 신진화


▲교육정책전문대학원 이승희 ▲교육정책전문대학원 이영열

새 학기 앞두고 조직 정비… 부산시교육청, 지방공무원 164명 인사 부산시교육청.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
