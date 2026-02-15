"고령층·치매 환자는 한랭질환 위험 더욱 높아…각별 주의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

65세 이상 환자 56.8% 차지

음주 시 체온 저하 인지 어려워

설 연휴 기간 포근한 날씨가 예상되지만 성묘·귀성·귀경 등 야외활동이 늘어나는 만큼 겨울철 건강관리에 대한 경계는 늦추지 말아야 한다. 특히 고령층과 치매 등 인지장애가 있는 경우에는 체온 저하를 스스로 알아차리기 어려워 각별한 주의가 필요하다.

서울 용산구 서울역에서 귀성객들이 고향가는 열차를 타기 위해 이동하고 있다. 조용준 기자

AD

15일 질병관리청이 올겨울 한랭질환 감시자료를 분석한 결과 한랭질환은 65세 이상 고령층에서 집중적으로 발생한 것으로 나타났다. 지난해 12월부터 지난 11일까지 발생한 한랭질환자는 총 329명으로, 이 가운데 65세 이상이 56.8%를 차지했다. 한랭질환자 중 치매 환자의 비율은 17%로, 사망자 가운데 치매 환자가 차지하는 비율은 35.7%로 집계됐다.

한랭질환은 저체온증, 동상·동창 등 추위가 직접 원인이 돼 인체에 피해를 줄 수 있는 질환이다. 질병청은 추위에 대한 인지가 늦을 수 있는 고령층과 치매 환자의 경우 위험이 커질 수 있다고 설명했다. 아울러 음주 상태에서는 체온 저하를 알아차리기 어려워 한랭질환 위험이 높아질 수 있어 주의가 필요하다.

설 연휴 기간은 포근한 날씨가 예보됐다. 이 시기 전국 아침 최저기온은 영하 6도~영상 7도, 낮 최고기온은 3~18도로 예상된다. 다만 연휴에는 귀성·귀경 이동과 성묘, 산행 등 야외활동이 늘면서 고령층뿐 아니라 청년층을 포함한 전 연령대에서 한랭질환 발생 가능성이 커질 수 있다. 평소에는 음주자와 고령층이 주요 고위험군이지만, 연휴에는 활동량 증가로 연령과 관계없이 위험이 확대될 수 있다는 것이다.





AD

질병청은 "겨울철을 대비해 고령자, 특히 치매 등 인지장애를 동반한 경우 충분한 보온과 보살핌이 필요하다"며 "성묘, 산행 등 장시간 야외활동이 예정된 경우에는 연령에 상관없이 체온 유지, 충분한 휴식 등 기본적인 한랭질환 예방수칙을 철저히 준수해야 한다"고 당부했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>