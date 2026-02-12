“이제는 철길로 잇는다” 도시철도 정관선 예타 통과… 부산 기장군 숙원 현실화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정관신도시 교통난 해소 기대



부울경 광역교통망 핵심 부상

기장군(군수 정종복)은 12일 도시철도 정관선의 예비타당성조사 통과가 확정됨에 따라 환영의 뜻을 밝혔다.

기획예산처 재정사업평가위원회는 이날 도시철도 정관선이 예비타당성조사를 통과했다고 발표했다. 이에 따라, 오랜 지역 숙원사업이었던 철도 인프라 구축에 본격적인 추진 동력이 확보됐다는 평가가 나온다.

교통 불편 해소와 지역 균형발전을 위해 필요성이 꾸준히 제기돼 온 사업인 만큼, 이번 결정은 지역사회가 함께 이뤄낸 의미 있는 성과로 받아들여지고 있다.

정관선은 그동안 사업 추진 과정에서 지연을 겪으며 난항을 겪어 왔다. 이에 기장군과 주민들은 예타 통과의 필요성을 알리기 위해 힘을 모았고, 약 17만 5000여 군민이 뜻을 함께하며 사업 당위성을 지속적으로 호소해 왔다. 그 결과 장기간 주민 숙원으로 남아 있던 철도망 구축 사업이 마침내 결실을 보게 됐다.

지난 1월 15일 정종복 기장군수(좌측 6번째)와 지역 정치권, 주민들이 KDI에서 도시철도 정관선 예타 통과를 촉구하고 있다. 기장군 제공

이번 예타 통과로 지역 교통 여건에도 큰 변화가 예상된다. 도시철도가 없어 시내버스에 의존해 왔던 정관신도시 주민들의 교통 불편이 상당 부분 해소될 전망이다. 상습 정체 구간인 정관산업로의 교통 혼잡 완화는 물론, 보다 편리하고 효율적인 대중교통 이용 환경 조성이 기대되고 있다.

또 정관신도시와 인근 산업단지 간 접근성이 개선되면서 정주 여건이 강화되고, 인구 유출 방지와 지역 경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 보인다.

광역 교통망 측면에서도 의미가 크다. 정관선은 부산∼양산∼울산 광역철도와 연계되고, 부산 노포역과 울산역 접근성이 향상된다. 동해선과의 직접 환승이 가능해지면서 부산 도심과 울산 방면 이동도 한층 편리해질 전망이다. 향후 부·울·경을 하나로 잇는 순환 교통망의 핵심축으로 기능할 것으로 기대된다.

정종복 군수는 "지난해 KTX-이음 기장역 정차에 이어 도시철도 정관선 사업까지 확정돼 매우 뜻깊다"며 "사통팔달 교통 여건을 갖춘 전환점이 마련된 만큼, 관계기관과 긴밀히 협력해 사업 추진에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.





도시철도 정관선은 총사업비 4794억원이 투입되며, 동해선 좌천역에서 정관읍 월평까지 12.8㎞ 구간에 노면전차(트램)가 운행될 예정이다. 동해선과 부산∼양산∼울산 광역철도를 연결하는 지선 역할을 수행하며, 지역 교통 체계에 새로운 변화를 가져올 것으로 전망된다.





