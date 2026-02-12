구미경찰서-준법지원센터, 소년범죄 예방 및 재범 방지 협력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신종 범죄 사례 공유 및 재범 고위험군 밀착 관리 합의

경북 구미경찰서는 12일 구미시 준법지원센터에서 소년범죄 예방 및 재범 방지를 위해 양 기관 실무 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 경찰과 준법지원센터가 각 기관의 업무 특성을 상호 이해하고, 갈수록 교묘해지는 소년범죄 양상에 공동 대응하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 학교전담경찰관(SPO)과 준법지원센터 실무진이 참석해 실효성 있는 협력 방안을 논의했다.

학교전담경찰관(SPO)과 준법지원센터 실무진이 참석해 실효성 있는 협력 방안을 논의했다./구미경찰서 제공

특히 양측은 최근 청소년 사이에서 급증하고 있는 SNS 기부사기 등 신종 소년범죄 사례를 공유하며 대응책 마련을 위해 머리를 맞댔다. 참석자들은 새로운 유형의 범죄를 조기에 차단하기 위해서는 신속한 정보 교류가 무엇보다 중요하다는 데 뜻을 모았으며, 재범 위험이 높은 고위험군 청소년에 대해서는 기관 간 밀착 공조 체계를 가동하기로 합의했다.

실질적인 예방 활동을 위한 현장 대응책도 구체화했다. 두 기관은 관내 우범지역을 중심으로 주기적인 합동 순찰을 실시하고, 비행 청소년 발견 시 맞춤형 선도프로그램을 즉각 연계할 방침이다.

양측은 이번 협력을 일회성에 그치지 않고 지속하기 위해 간담회를 정례화하기로 했으며, 향후 더욱 공고한 안전망 구축을 위한 업무협약(MOU) 체결도 추진할 계획이다.





구미경찰서장은 "소년범죄는 한 아이의 인생뿐만 아니라 지역사회의 안전을 뿌리째 흔드는 일"이라며, "준법지원센터와의 긴밀한 핫라인을 통해 범죄 징후를 즉각 포착하고 대응함으로써, 단 한 명의 아이도 범죄의 늪에 방치되지 않도록 하겠다"고 단호한 의지를 했다.





영남취재본부 김이환 기자

