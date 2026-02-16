본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

월스트리트 경제학자 이긴 아마추어들…'예측 시장' 주목

오수연기자

입력2026.02.16 07:00

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

금리·인플레·기업 실적 예측 전문가보다 정확

명문대 출신에 고액 연봉을 받는 월가 주요 은행 및 투자 회사의 경제학자들보다 폴리마켓이나 칼시 등 온라인 예측 사이트에서 베팅하는 아마추어 도박꾼들의 경제 전망이 더 정확할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.


최근 전미경제연구소(NBER)이 발표한 연구 보고서에 따르면 칼시 베팅 참가자들이 특정 경제 지표를 예측하는 데 있어서 고도로 훈련된 전문가들만큼 정확한 것으로 나타났다. 특히 미 연방준비제도(Fed)의 금리 결정이나 인플레이션율 예측에서 아마추어들이 전문가보다 더 높은 정확도를 나타냈다.


월스트리트 경제학자 이긴 아마추어들…'예측 시장' 주목 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 퇴진을 예측하는 폴리마켓 웹페이지. AP연합뉴스
AD

예측 시장은 참가자들이 돈을 걸고 결과를 예측하는 플랫폼이다. 스포츠 경기 결과부터 미국의 이란 공격 가능성, 키어 스타머 영국 총리 퇴진 시점 등 다양한 사건에 베팅하고, 예측이 적중할 경우 배당률에 따라 수익금을 받는다.


해당 보고서의 공동 저자인 조너선 라이트 존스홉킨스대 경제학과 교수는 "많은 사람으로부터 정보를 얻는 것은 놀라울 정도로 효과적인 예측 방법이 될 수 있다"고 말했다.


투자회사 제프리스의 토머스 사이먼스 미국 이코노미스트는 케빈 워시 전 Fed 이사가 예측 시장에서 차기 Fed 의장 유력 후보로 꼽히는 것을 눈여겨봤다. 트럼프 대통령은 금리 인하를 압박하고 있는데, 워시 전 이사는 과거 고금리를 옹호했던 이력이 있어 당시 전문가들은 그가 지명될 가능성이 작다고 봤기 때문이다. 그러나 예측 시장이 적중했다.


사이먼스 이코노미스트는 데이터가 혼란스럽고 확신이 없더라도 예측해야 하는 전문가들과 달리, 베팅 참여자들은 확신이 있을 때만 예측하면 된다는 이점이 있다고 설명했다.


런던 비즈니스 스쿨과 예일대 경제학자들이 발표한 연구 논문에서는 폴리마켓 베팅 참가자들의 기업 실적 예측 정확도가 애널리스트들보다 높은 것으로 나타났다.


해당 논문에 참여한 테이스 젠슨 예일대 교수는 수천 명의 아마추어가 비교적 좋은 성과를 보인 이유는 인센티브 때문이라고 분석했다. 애널리스트들은 낙관적인 전망에 소속 회사의 거래 수수료가 늘어나는 등 이해 상충 여지가 있을 수 있다. 또 이들은 통상적인 범주에서 벗어난 실적 전망치 발표를 꺼리는 경향이 있다. 반면 예측 시장 참여자들은 그렇지 않다.


온라인 예측 시장은 2000년대 초반 미국에서 첫 등장 했다. 당시 선거 결과나 세계적 사건의 발생 가능성을 예측했는데, 전반적으로 꽤 정확하다는 평가를 받았다. 그러나 2010년대 미국 규제 당국은 이들이 불법 도박 플랫폼으로 운영되고 있다며 단속에 나섰다.


이후 유럽에서 일부 플랫폼이 계속 운영돼 왔는데, 스포츠 경기 예측이 주된 대상이었다. 정치·경제 관련 사안은 부차적인 존재로 여겨졌다. 그러나 스포츠 외 사안에 대한 베팅 규모가 빠르게 커졌다. 정치·경제 관련 사안 예측에 걸린 베팅 금액은 6000만달러(약 865억원)를 넘는다.


예측 시장 분석 업체 스탠드의 에드워드 리즐리 최고경영자(CEO)는 대규모 거래 고객 중 다수는 자신이 베팅하는 분야와 같은 분야에서 일하고 있다고 말했다. 예컨대 홍콩에 거주하는 한 이용자는 본업으로 엔비디아 주식을 매매하며 관세 관련 예측 시장을 헤지 수단으로 활용한다. 미 행정부의 대중 관세가 격화되더라도 치명타를 피할 수 있다. 리즐리 CEO는 "선거 결과에 정말 강한 사람들이 암호화폐에서는 별로인 경우가 많고, 암호화폐에 강한 사람이 지정학에는 약한 경우도 있다"고 덧붙였다.


JP모건 수석 미국 이코노미스트인 마이클 페롤리는 JP모건의 정치 담당 직원, 국가별 전문가, 주식 리서처들의 방대한 전문 지식을 얻을 수 있다. 그럼에도 그는 더 정밀한 전망을 위해 예측 시장을 참고하고 있다고 했다. 그는 "워싱턴DC 사람들과 이야기해보면 그들은 항상 '예산안이 통과될 거라고 생각한다'고 말한다"며 "정량적인 답변을 얻으려면 종종 정말 강하게 압박해야 한다"고 말했다.


그러나 모든 분야에서 예측 시장이 전문가를 웃도는 것은 아니다. 페롤리 이코노미스트는 소비자물가지수(CPI)나 국내총생산(GDP) 예측 등에선 예측 시장이 전문가를 따라가고 있다고 했다. 블룸버그 컨센서스를 모니터링하거나, 대형 투자은행 리서치를 읽고 베팅하는 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

예측을 연구하는 경제학자인 타라 싱클레어 조지워싱턴대 교수도 일부 분야에서는 예측 시장이 전문가를 따라간다는 데 동의하며 여기에 예측 시장의 위험이 있다고 짚었다. 전문가의 가치는 숫자 자체가 아니라 해석과 전망 등에 있다. 만약 대중이 전문가를 대체하게 된다면 참고할 정보가 사라져서 베팅 참여자들은 결과를 맞히기가 어려워진다. 싱클레어 교수는 "지금은 개인들이 참고할 수 있는 정보원이 존재한다. 그 모든 것을 대체해버리면 의존할 수 있는 정보원이 사라지게 된다"고 말했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기