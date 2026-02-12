장동혁 "惡法통과 뒤 오찬? 모래밥 내놓는 격…본회의 불참"

국민의힘, 오찬 이어 본회의도 보이콧

장동혁 국민의힘 대표는 12일 이재명 대통령과 여야 대표 오찬 회동에 불참하기로 한 데 대해 "오찬 회동이 잡힌 뒤 재판소원법 등 악법을 통과시키고도 제1야당 대표와 오찬을 하자고 한 것은 밥상에 모래알로 지은 밥을 내놓는 것과 같은 일"이라며 "민생을 논하자면서 모래알로 지은 밥을 먹으러 청와대에 들어갈 수는 없다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 대통령과 여야 대표 오찬 회동 불참 배경에 대해 "한 손으로는 등 뒤에 칼을 숨기고, 다른 한 손으로 악수를 청하는 것에는 응할 수 없다"며 "아무리 봐도 오늘 오찬은 이 대통령과 정청래 더불어민주당 대표 두 분이 하는 것이 맞는 것 같다"고 말했다.

그는 "어제 오전 오찬 제안을 받았는데 시기나 형식, 의제 측면에서 적절치 않은 부분이 있었지만 설 명절을 앞두고 민생을 함께 논의하자는 취지에 공감해 즉각 수용 의사를 밝혔다"며 "그러나 이후 민주당이 국회 법제사법위원회에서 재판소원법과 대법관 증원 법안을 일방 처리했다"고 지적했다. 이어 "조희대 대법원장도 국민에게 엄청난 피해가 갈 수 있는 중대 문제라고 우려를 표했다"며 "정 대표가 이 대통령을 위해 준비한 설 선물이 국민에게는 재앙이 됐다"고 비판했다.

장 대표는 또 "대통령과 회동 일정이 잡히면 그 직전이나 직후에 일방적인 입법 강행 등 무도한 일이 반복돼 왔다. 연이 반복되면 필연"이라며 "청와대가 이를 사전에 몰랐다면 여당이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 것이고, 알고도 진행했다면 협치 의지가 없다는 것"이라고 했다.

그는 특히 민주당을 향해 "입법과 같은 중대한 사안은 대통령과 여당, 국회가 충분히 협의해야 할 문제"라며 "이처럼 일방 처리를 이어가면서 협치를 말하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"고 했다.

장 대표는 또 이날 오후로 예정된 국회 본회의에 불참하는 등 여당 대화를 중단한단 방침이다. 그는 "이 문제에 대해 송언석 원내대표와 상의했고, 송 원내대표도 같은 입장"이라며 "아마 오늘 본회의에 국민의힘은 참석하지 않을 것 같다"고 했다.





한편 정 대표가 오찬 불참 결정을 두고 '예의 없는 행동'이라고 비판한 데 대해 장 대표는 "야당 대표를 불러놓고 일방적인 입법을 강행하는 것이야말로 국민과 야당에 대한 예의가 없는 처사"라며 "이런 상황에서의 회동은 협치가 아니라 형식적 만남에 불과하다"고 반박했다. 그러면서 "하나하나 쌓이고 있는 일방 통치의 모습이 결국 민심과 괴리로 이어질 것"이라며 "정부와 여당이 진정으로 민생과 협치를 원한다면 국회를 존중하는 자세부터 보여야 한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

