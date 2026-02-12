경찰, '李대통령 허위사실 유포' 전한길 소환조사

전한길 "무리한 정치적 압박"
경찰이 이재명 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장 등에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발당한 보수 유튜버 전한길씨(55)를 소환했다.
서울경찰청 형사기동대는 12일 오전 10시부터 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의 피의자 신분으로 전씨를 불러 조사하고 있다.
앞서 전씨는 자신의 유튜브 채널에서 "이재명 대통령이 대장동 사업으로 번 1조원 이상의 비자금을 싱가포르에 숨겨뒀다" "김 부속실장과 사이에 혼외자가 있다" 등 주장을 제기했으며, 이에 더불어민주당 국민소통위원회는 지난해 10월 전씨를 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발했다.
지금 뜨는 뉴스
전씨는 이날 경찰에 출석하면서 "(이번 고발은) 무리한 정치적 압박"이라며 "전한길이 더 이상 국민께 진실을 알리지 말고 이재명 정권을 비판하지 말라는 의도로 읽힌다"고 주장했다.
이지예 기자 easy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>