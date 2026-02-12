"모두 자기 모습대로 경쟁하길" 밀라노 동계올림픽 달군 트랜스젠더 출전 논쟁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IOC, 상반기 중 통합 기준 발표 전망

신체 여성으로 호르몬 치료 없이 출전

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 동계 종목 사상 최초로 트랜스젠더 선수로 출전한 스웨덴의 엘리스 룬드홀름(23)이 "성별 이슈보다는 오직 스키에만 집중하고 싶다"고 밝혔다.

12일 연합뉴스는 트랜스젠더로서 동계 올림픽에 출전한 룬드홀름이 이탈리아 리비뇨에서 열린 프리스타일 스키 여자 모굴 예선에서 최종 25위를 기록, 상위 16명이 진출하는 결선에는 오르지 못했다고 보도했다. 경기 직후 그는 "동계 종목 최초의 트랜스젠더라는 점을 깊이 생각해보지 않았다"며 "나는 다른 선수들과 같은 조건에서 이 자리에 섰고, 그저 스키를 탈 뿐"이라고 말했다.

동계 올림픽에서 사상 최초로 트랜스젠더 선수로 출전한 스웨덴의 엘리스 룬드홀름. AP연합뉴스

"모두가 자기 모습대로 경쟁하길"

룬드홀름은 최근 복잡한 시선에 대해 "모든 사람이 자기 모습 그대로, 하고 싶은 일을 할 수 있기를 바란다"며 "모든 선수가 서로 공정하게 경쟁하길 원한다"고 말했다. 비록 결선 진출에는 실패했지만, 그는 "오늘 활주가 최고는 아니었지만 고쳐야 할 점을 확인했고 행복하다"고 덧붙였다.

올림픽 통계 사이트 올림피디아에 따르면, 룬드홀름은 동계 올림픽에 출전한 최초의 트랜스젠더 선수다. 하계 올림픽에는 현재까지 24명의 트랜스젠더 선수가 출전한 것으로 알려졌다. 룬드홀름은 여성으로 태어났으나 남성의 성 정체성을 갖고 있다고 밝혔으며, 호르몬 치료나 성전환 수술은 받지 않았다. 이에 대해 스웨덴 스키 대표팀은 "성별 확정 치료나 수술을 받은 적이 없어 불공정 논란은 제기되지 않고 있다"고 설명했다.

IOC, 새 통합 기준 발표 예고…'여성 종목 보호' 핵심

룬드흘름의 경우 성전환 수술을 받지 않은 상태에서 신체적 여성으로서 여성 대회에 출전해 큰 논란이 없지만, 수술받은 선수를 두고 공정성 시비는 지속해서 있었다. 이에 최근 국제올림픽위원회(IOC)는 트랜스젠더 선수의 여자부 출전 기준과 관련해 새로운 통합 지침을 마련 중이라 밝히기도 했다.

마크 애덤스 IOC 대변인은 지난 9일 밀라노에서 열린 기자회견에서 "스포츠계 전반에 일정 수준의 합의가 이뤄졌다"며 "올해 상반기 중 새로운 정책 발표를 기대한다"고 밝혔다.

커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장. 로이터연합뉴스

현재 IOC는 2021년 개정 지침에 따라 종목별 특성을 고려해 국제종목연맹(IF)이 자율적으로 기준을 정하도록 권고해왔다. 그러나 종목마다 기준이 달라 혼선이 발생한다는 지적이 이어졌다. 새 정책은 IOC 역사상 처음으로 모든 국제연맹에 공통 적용되는 통합 기준이 될 가능성이 크다. 특히 남성 사춘기를 거친 성전환 선수의 여자부 출전 제한 여부가 핵심 쟁점으로 전해진다. 특히, IOC 위원장인 커스티 코번트리는 취임 직후 '여성 종목 보호 워킹그룹'을 신설하며 공정한 경쟁 기준 마련을 주요 개혁 과제로 제시한 바 있다.

'공정성 vs 인권'…스포츠계 오랜 논쟁

트랜스젠더 선수의 출전 문제는 '공정성'과 '포용성'이라는 가치가 충돌하는 대표적 이슈로 꼽힌다. 일부 선수와 전문가들은 생물학적 성에 따른 신체적 차이가 경기력에 영향을 줄 수 있다고 주장한다. 반면 성 소수자 단체와 인권단체는 성 정체성에 따른 차별은 부당하다고 반박한다. 실제 여러 국제연맹은 최근 기준을 강화하는 흐름을 보인다. 세계육상연맹은 남성 사춘기를 거친 트랜스젠더 여성 선수의 여자부 출전을 제한하고 있으며, 세계수영연맹(월드아쿠아틱스)도 엄격한 기준을 도입했다.





논쟁은 스포츠계를 넘어 정치권으로도 확산했다. 2028 로스앤젤레스 하계 올림픽을 앞두고 미국 내 정책 방향에도 관심이 쏠린다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 '여성 스포츠 내 남성 배제' 행정명령에 서명하며, 학원 체육은 물론 프로 무대에서도 성전환 선수의 여자부 경기 출전을 금지하겠다는 강경 입장을 밝힌 바 있다. 이 같은 기조가 향후 올림픽 운영과 충돌을 빚을 가능성은 매우 크기에 관련 논란은 이후에도 이어질 전망이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

