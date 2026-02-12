본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"모두 자기 모습대로 경쟁하길" 밀라노 동계올림픽 달군 트랜스젠더 출전 논쟁

방제일기자

입력2026.02.12 10:42

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

IOC, 상반기 중 통합 기준 발표 전망
신체 여성으로 호르몬 치료 없이 출전

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 동계 종목 사상 최초로 트랜스젠더 선수로 출전한 스웨덴의 엘리스 룬드홀름(23)이 "성별 이슈보다는 오직 스키에만 집중하고 싶다"고 밝혔다.


12일 연합뉴스는 트랜스젠더로서 동계 올림픽에 출전한 룬드홀름이 이탈리아 리비뇨에서 열린 프리스타일 스키 여자 모굴 예선에서 최종 25위를 기록, 상위 16명이 진출하는 결선에는 오르지 못했다고 보도했다. 경기 직후 그는 "동계 종목 최초의 트랜스젠더라는 점을 깊이 생각해보지 않았다"며 "나는 다른 선수들과 같은 조건에서 이 자리에 섰고, 그저 스키를 탈 뿐"이라고 말했다.

"모두 자기 모습대로 경쟁하길" 밀라노 동계올림픽 달군 트랜스젠더 출전 논쟁 동계 올림픽에서 사상 최초로 트랜스젠더 선수로 출전한 스웨덴의 엘리스 룬드홀름. AP연합뉴스
AD
"모두가 자기 모습대로 경쟁하길"

룬드홀름은 최근 복잡한 시선에 대해 "모든 사람이 자기 모습 그대로, 하고 싶은 일을 할 수 있기를 바란다"며 "모든 선수가 서로 공정하게 경쟁하길 원한다"고 말했다. 비록 결선 진출에는 실패했지만, 그는 "오늘 활주가 최고는 아니었지만 고쳐야 할 점을 확인했고 행복하다"고 덧붙였다.


올림픽 통계 사이트 올림피디아에 따르면, 룬드홀름은 동계 올림픽에 출전한 최초의 트랜스젠더 선수다. 하계 올림픽에는 현재까지 24명의 트랜스젠더 선수가 출전한 것으로 알려졌다. 룬드홀름은 여성으로 태어났으나 남성의 성 정체성을 갖고 있다고 밝혔으며, 호르몬 치료나 성전환 수술은 받지 않았다. 이에 대해 스웨덴 스키 대표팀은 "성별 확정 치료나 수술을 받은 적이 없어 불공정 논란은 제기되지 않고 있다"고 설명했다.

IOC, 새 통합 기준 발표 예고…'여성 종목 보호' 핵심

룬드흘름의 경우 성전환 수술을 받지 않은 상태에서 신체적 여성으로서 여성 대회에 출전해 큰 논란이 없지만, 수술받은 선수를 두고 공정성 시비는 지속해서 있었다. 이에 최근 국제올림픽위원회(IOC)는 트랜스젠더 선수의 여자부 출전 기준과 관련해 새로운 통합 지침을 마련 중이라 밝히기도 했다.


마크 애덤스 IOC 대변인은 지난 9일 밀라노에서 열린 기자회견에서 "스포츠계 전반에 일정 수준의 합의가 이뤄졌다"며 "올해 상반기 중 새로운 정책 발표를 기대한다"고 밝혔다.

"모두 자기 모습대로 경쟁하길" 밀라노 동계올림픽 달군 트랜스젠더 출전 논쟁 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장. 로이터연합뉴스

현재 IOC는 2021년 개정 지침에 따라 종목별 특성을 고려해 국제종목연맹(IF)이 자율적으로 기준을 정하도록 권고해왔다. 그러나 종목마다 기준이 달라 혼선이 발생한다는 지적이 이어졌다. 새 정책은 IOC 역사상 처음으로 모든 국제연맹에 공통 적용되는 통합 기준이 될 가능성이 크다. 특히 남성 사춘기를 거친 성전환 선수의 여자부 출전 제한 여부가 핵심 쟁점으로 전해진다. 특히, IOC 위원장인 커스티 코번트리는 취임 직후 '여성 종목 보호 워킹그룹'을 신설하며 공정한 경쟁 기준 마련을 주요 개혁 과제로 제시한 바 있다.

'공정성 vs 인권'…스포츠계 오랜 논쟁

트랜스젠더 선수의 출전 문제는 '공정성'과 '포용성'이라는 가치가 충돌하는 대표적 이슈로 꼽힌다. 일부 선수와 전문가들은 생물학적 성에 따른 신체적 차이가 경기력에 영향을 줄 수 있다고 주장한다. 반면 성 소수자 단체와 인권단체는 성 정체성에 따른 차별은 부당하다고 반박한다. 실제 여러 국제연맹은 최근 기준을 강화하는 흐름을 보인다. 세계육상연맹은 남성 사춘기를 거친 트랜스젠더 여성 선수의 여자부 출전을 제한하고 있으며, 세계수영연맹(월드아쿠아틱스)도 엄격한 기준을 도입했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

논쟁은 스포츠계를 넘어 정치권으로도 확산했다. 2028 로스앤젤레스 하계 올림픽을 앞두고 미국 내 정책 방향에도 관심이 쏠린다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 '여성 스포츠 내 남성 배제' 행정명령에 서명하며, 학원 체육은 물론 프로 무대에서도 성전환 선수의 여자부 경기 출전을 금지하겠다는 강경 입장을 밝힌 바 있다. 이 같은 기조가 향후 올림픽 운영과 충돌을 빚을 가능성은 매우 크기에 관련 논란은 이후에도 이어질 전망이다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

  • 26.02.0713:56
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

    다음 주에는 전국 2개 단지서 총 3492가구가 공급된다. 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 이는 전주 1194가구와 비교할 때 2298가구 늘어난 수치다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다. 포레나더샵인천시청역은 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39∼84

  • 26.01.2411:40
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양

    1월 넷째주 분양 시장이 한산한 모습이다. 전국 3개 단지서 총 184가구가 분양에 돌입한다. 24일 부동산R114에 따르면 1월 넷째 주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다. 이는 전주 3260가구와 비교할 때 3076가구 줄어든 수치다. 다음 주 제주 서귀포시 서홍동 '형남아파트6차', 경기 김포시 양촌읍 '여기가(장애인자립특화형공공임대)' 등에서 청약을 진행한다. 형남아파트6차는 지하 1층∼지상 최고 8층

  • 26.01.2311:19
    4개월 앞두고 李
    4개월 앞두고 李 "다주택 양도세 유예 연장 없다"…부활 이후 매물 잠김 우려

    이재명 대통령이 "오는 5월9일 만기되는 다주택자 양도세 면제 연장을 전혀 고려하지 않는다"고 공개적으로 밝히면서 서울·경기 지역에서만 128만명에 달하는 다주택자들의 셈법이 복잡해졌다. 중과 유예 종료 시점까지 일시적으로 매물이 늘어날 수 있지만 토지거래허가구역(토허구역)과 높은 금리 등 여러 변수가 겹쳐 양도세 유예가 끝난 이후 매물 감소라는 부작용이 클 것이라는 분석이 나온다. 시장에서는 23일 이 대통령의

  • 26.01.2309:49
    "서울 전세 구하기 어려워진다"…아파트 갱신 비중 50% 육박

    서울 아파트를 중심으로 전세 계약에서 갱신(계약갱신청구권 사용 포함) 비중이 50%에 육박한 것으로 나타났다. 갭투자(전세 끼고 매매)가 막혀 전세 공급이 줄고 보증금이 뛸 것이라는 전망까지 나오면서 서둘러 계약 연장에 나선 결과로 풀이된다. 전세보증금 인상 부담을 줄이기 위해 계약갱신청구권 사용도 활발해지고 있다. 23일 국토교통부 실거래가공개시스템에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 계약 중에서 갱신 비중은 49

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기