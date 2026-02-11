차준환, 무결점 연기로 쇼트 시즌 최고점…프리 진출 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김현겸은 트리플악셀 실수…하위권으로 처져

한국 남자 피겨스케이팅의 간판 차준환이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 개인전 쇼트 프로그램 경기에서 무결점 연기를 선보이며 시즌 최고 점수를 기록했다.

차준환은 11일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 개인전 쇼트 프로그램에서 기술점수 50.08점, 예술점수 42.64점, 합계 92.72점을 기록했다. 차준환은 3그룹 네 번째로 경기를 펼쳤고 3그룹까지 경기를 마친 상황에서 중간 순위 1위로 올라섰다.

차준환이 11일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 쇼트 프로그램 경기에서 멋진 연기를 선보이고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD

차준환은 첫 점프 쿼드러플 살코를 안정적으로 선보였고, 이어 트리플 러츠와 트리플 루프를 매끄럽게 연결하며 초반 순조로운 흐름을 보였다. 음악이 빨라지며 차준환은 플라잉 카멜 스핀으로 이어갔고 지난 단체전 경기 쇼트 프로그램에서 실수했던 트리플 악셀을 성공시키며 가장 큰 고비를 넘어섰다. 차준환은 체인지 풋 싯 스핀에 이어 자유롭게 유영하듯 멋진 스텝 시퀀스를 선보였고 체인지 풋 컴비네이션 스핀으로 경기를 마무리했다. 무결점 연기를 선보인 차준환은 쇼트 프로그램을 마친 동작 그대로 무릎을 꿇은 채 오른손을 불끈 쥐며 만족한 모습을 보였다.

차준환은 프리 프로그램 진출을 확정했다. 프리 프로그램 경기에는 이날 쇼트 프로그램에 출전한 30명 중 상위 24명이 진출한다. 메달 색깔이 결정될 프리 프로그램 경기는 14일 오전에 열린다.

세 번째 올림픽에 도전하는 차준환은 2018 평창 대회에서 15위, 2022 베이징 대회에서 5위를 기록했다. 이번 대회에서 한국 남자 피겨 사상 첫 올림픽 메달에 도전한다.

앞서 2그룹 세 번째로 경기에 나선 김현겸은 트리플 악셀 점프에서 실수하며 아쉬운 모습을 보였다.

김현겸은 첫 점프 쿼드러플 토루프를 무난하게 성공했으나 두 번째로 시도한 점프 과제 트리플 악셀에서 오른발이 버텨주지 못하면서 넘어지고 말았다. 이후 점프 과제 등은 무난하게 마무리했다.





AD

김현겸은 기술점수 37.92점, 예술 32.38점, 합계 69.30점을 기록했다. 김현겸은 3그룹까지 경기를 마친 상황에서 14위를 기록해 하위권으로 처졌다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>