"시민들 출입 통제합니다" … 창원특례시, 마산회원구 양덕천 AI 발생

양덕천·산호천 일부 구간 출입 통제

2월 25일까지 시행, AI 확산 방지 총력



경남 창원특례시는 10일 마산회원구 양덕천에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생해 양덕천과 연결된 산호천에 대해 지역 내 AI 확산 방지를 위한 출입 통제 조치를 즉시 시행하고, 추가 방역 조치에 나섰다.

이번 출입 통제는 오는 25일까지 유지되며, 추가로 AI 바이러스가 검출될 경우, 감염 확산 방지를 위해 출입 통제 기간을 연장할 계획이다.

창원시 환경정책과는 해당 구역에서의 야생 조류 관찰 강화와 환경 모니터링을 통해 바이러스 확산 가능성을 철저히 관리하고 있다. 소독 차량을 투입해 집중적인 방역 작업도 지속해서 진행 중이다.

창원시는 주민들에게 출입 통제 구역 및 인근 지역에서의 산책과 야외 활동을 자제해줄 것을 요청했다. 이는 야생 조류와의 접촉을 피하고 추가 감염 위험을 줄이기 위한 예방 조치로, AI 의심 야생조류 개체를 발견할 경우 즉시 창원시청 환경정책과에 신고할 것을 당부했다.

아울러 시는 본격적인 AI 확산 방지 체계를 강화하며, 전국 AI 발생 동향을 면밀히 분석해 필요한 모든 선제적 조치를 강구하고 있다. 시민 안전과 지역 환경 보호를 위해 철저한 방역 활동을 이어갈 방침이다.





이유정 기후환경국장은 "이번 고병원성 조류인플루엔자의 확산을 막기 위해 지역 주민들의 적극적인 협조가 절실하다"며 "출입 통제 조치를 반드시 준수하고, 산책 및 야외 활동을 자제하는 등 지역 안전을 위한 방역 활동에 함께 동참해 주시길 부탁드린다"고 말했다.





