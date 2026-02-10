대구 서구청, 133억 들여 내당도서관 개관…지하 1층 지상 4층 연면적 2816㎡

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 서구청(구청장 류한국)은 2024년 6월 착공해 2025년 12월 준공한 내당도서관이 개관 준비를 마치고 10일 문을 열었다고 밝혔다.

대구 서구청과 교육청이 협력해 경운초등학교 내 조성한 학교 복합 시설인 내당도서관은 '책을 통해 세상을 보다'라는 슬로건 아래 운영에 들어갔다.

총사업비 133억원을 들여 지하 1층 지상 4층, 연면적 2816㎡ 규모로 조성됐다. 일반 자료실, 유아, 어린이 자료실, 책방 구석, 내당 다함께돌봄센터, 고요한 서재, 열린 서재 등 다양한 복합 공간을 갖추고 있다. 특히, 구름 계단은 부드러운 곡선 디자인이 돋보이는 공간으로 층을 연결하는 통로이자 방문객이 사진을 남길 수 있는 포토존으로 조성됐다. 서구 어디에서나 10분 이내 도서관을 이용할 수 있는 '책세권' 이 추가로 마련되면서 권역별 교육 거점 기능이 한층 강화될 것으로 기대된다.





류한국 서구청장은 "취임 후 지속적으로 추진해온 도서관 확충 사업의 결실로 내당도서관이 개관하게 되어 뜻깊게 생각한다"라며 "앞으로도 서구는 수준 높은 교육 기반을 조성하여 우리 지역에서 자라난 아이들이 미래 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"라고 말했다.





