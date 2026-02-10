코트는 품절, 가방은 70만원대…'올블랙의 정석' 아들 졸업식 참석한 이부진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이부진, 아들 고등학교 졸업식 참석

아들 공연에 박수갈채·환호…밝은 모습 화제

이부진 호텔신라 사장이 아들 임동현군의 고등학교 졸업식에 참석했다.

이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석했다. / 뉴스1TV 캡처

'엄마' 이부진 아들 향해 밝은 미소

이 사장은 9일 이모인 홍라영 전 리움미술관 총괄부관장과 함께 서울 강남구 휘문고등학교 졸업식을 참석했다. 이날 졸업식에서 이 사장은 아들을 향해 연신 손을 흔들거나 환한 미소를 지어 보였다.

교내 밴드부 보컬로 활동한 임군은 졸업식 전 열린 행사에서 무대에 오르기도 했다. 임군과 친구들은 밴드 부활의 '네버엔딩스토리'와 신해철의 '그대에게'를 열창했다. 미소를 띤 채 이를 지켜보던 이 사장은 박수갈채와 환호를 보냈다.

이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석했다. / 뉴스1TV 캡처

검은 롱코트·장갑·가방…올 블랙 코디 선보여

이 사장은 이날 단정한 검은색 롱코트에 검은 장갑과 검은 가방을 매치한 '올 블랙' 스타일을 선보였다. 이 사장이 착용한 코트는 프랑스 명품 브랜드 랑방의 롱 테일러드 코트로 추정된다. 허리에 레더 스트랩이 더해진 디자인이 특징이다. 해당 코트는 현재 공식 판매처에서는 품절된 상태로, 비슷한 제품 기준 가격대는 300만~400만원대 수준으로 알려졌다.

가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 누메로 앙 블랙 토트백으로 보인다. 부드러운 곡선미와 드레이프 디테일이 돋보이는 디자인으로, 가격은 70만원대다.

이부진 호텔신라 사장이 지난달 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국립아시아예술박물관에서 열린 '이건희 컬렉션' 갈라 행사장에 들어서고 있다. 연합뉴스

2007년생인 임군은 경기초등학교와 휘문중학교를 거쳐 휘문고등학교를 졸업했다. 최근에는 대학수학능력시험에서 단 한 문제만 틀리는 성적으로 서울대 경제학과에 합격한 사실이 알려져 주목받았다.

임군은 지난 2일 서울 강남구 대치동의 한 입시학원에서 예비 고등학교 1학년을 대상으로 한 내신 설명회 연사로 나서 자신의 공부법을 공유하기도 했다. 그는 '후회 없는 휘문 생활'이라는 강의 자료를 직접 만들어 후배에게 내신 성적 관리 방법과 수능 과목별 공부 노하우를 전했다.

특히 수학 성적이 뛰어났던 것으로 알려진 임군은 "내신 시험마다 대략 2000문제씩 푼 연습량이 수학적 체력을 키우는 데 도움이 됐다"며 "사고력을 요구하는 문제를 대비하는 공부를 권장한다"고 말했다.





임군은 또 "3년 동안 스마트폰과 게임을 완전히 끊는 것을 적극적으로 추천한다"고 조언하기도 했다. 임군은 "집중력과 몰입에 큰 도움이 됐다"며 "모든 시험을 마친 뒤 3년 만에 느끼는 즐거움도 꽤 괜찮았다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

