반복 주행·계측 부담 줄인 자율주행 검증 자동화 시스템 등장

글로벌 완성차 대상 시연

자율주행 전문 기업 에이스웍스는 자율주행 기능 검증 과정에서 반복적으로 수행되는 주행 시험과 데이터 계측을 자동화한 검증 시스템을 구현하고, 글로벌 완성차 기업의 자율주행 시험팀을 대상으로 해당 시스템 시연을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번에 구현한 자동화 검증 시스템은 자율주행 기능 개발 이후 양산 검증 단계에서 요구되는 반복 시험과 대규모 데이터 계측·분석을 효율적으로 수행할 수 있도록 설계됐다. 기존 수동 시험 방식에서 발생하던 시험 인력 의존도와 시간 소요를 줄이고, 동일 조건의 반복 시험을 안정적으로 수행하는 데 초점을 맞췄다.

에이스웍스는 이번 시연을 통해 주행 시험부터 데이터 수집·분석까지의 검증 절차를 자동화된 인프라로 구현했으며, 글로벌 완성차 시험팀을 대상으로 실제 적용 가능성을 점검했다.

박승범 에이스웍스 대표는 "자율주행 기능 검증 과정에서 반복 주행과 데이터 계측은 필수적인 절차"라며 "이번 자동화 시스템은 양산 검증 단계에서 요구되는 시험을 보다 체계적으로 수행할 수 있도록 설계했다"고 말했다.





회사 측은 이번 검증 시스템을 기반으로 국내외 완성차 및 부품사를 대상으로 자율주행 시험·검증 자동화 인프라 적용을 확대해 나갈 계획이다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

