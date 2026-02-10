'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춤·노래·공연 제공…中 로봇 대여 서비스

中 일부 도시서 시범 운영

중국에서 휴머노이드 로봇이 산업 현장보다 먼저 엔터테인먼트 분야에서 상업화되고 있다. 상대적으로 저렴한 가격의 대여 서비스가 등장하면서 파티와 각종 행사 현장을 중심으로 활용이 빠르게 확산될 것이라는 전망이 나온다.

중국 로봇업체 아지봇이 공개한 로봇 갈라쇼에서 휴머노이드 로봇이 노래를 부르고 있다. 아지봇 유튜브

10일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "중국에서 999위안(약 21만원)을 내면 휴머노이드 로봇을 빌려 춤과 공연, 사진 촬영 등을 주문할 수 있는 서비스가 시범 운영되고 있다"고 보도했다.

이는 휴머노이드 로봇을 대여하는 플랫폼 '보트셰어(Botshare, 중국명 칭톈주)'가 제공하는 서비스다. 보트셰어는 발렌타인데이와 춘절을 앞두고 최근 '999위안 전 국민 로봇 체험 프로그램'을 출시했다.

이용 요금은 90분 기준 999위안이다. 현장에는 엔지니어가 함께 배치돼 장비 설치와 세부 조정을 지원한다. 현재 서비스는 상하이, 쑤저우, 항저우 등 중국 일부 도시에서만 제공되고 있다.

중국 로봇업체 아지봇이 공개한 로봇 갈라쇼. 아지봇 유튜브

이 서비스는 중국 사회관계망서비스(SNS) 위챗의 앱인앱 서비스인 미니프로그램을 통해 이용할 수 있고 생일 파티, 밸런타인데이 데이트, 명절 모임 등 다양한 상황에 맞춘 맞춤형 공연을 제공한다.

테마 의상을 입은 로봇들은 분위기에 맞춰 춤을 추고 손짓을 하며 사람들과 상호작용하도록 프로그램돼 있다. 공연에는 아지봇의 소형 휴머노이드 'X2'와 성인 크기의 'A2' 모델이 활용된다.

서비스 홍보 차원에서 플랫폼의 주요 후원사인 상하이 소재 로봇 제조업체 아지봇은 로봇 공연 영상도 공개했다. 영상에는 로봇들이 춤과 노래, 콩트, 쿵푸 공연을 펼치는 모습이 담겼다.

보트셰어 "휴머노이드 임대, 로봇 확산 앞당길 것"

지난해 12월 출범한 보트셰어는 '로봇 서비스형 플랫폼'이다. 중국에서 휴머노이드 로봇 개발은 빠르게 이뤄지고 있지만, 실제 사용 사례는 제한적인데, 보트셰어는 상업적 활용 확대를 통해 돌파구를 모색하고 있다. 장칭송 보트셰어 회장 겸 아지봇 파트너는 출범 행사에서 "임대 플랫폼은 사용자, 중개업체, 콘텐츠 개발자, 제조사를 연결해 휴머노이드 로봇 확산을 앞당길 수 있다"고 말했다.

중국 로봇업체 아지봇이 공개한 로봇 갈라쇼. 아지봇 유튜브

이 플랫폼에는 아지봇 외에도 엔진AI, 림엑스(Limx), 유니트리(Unitree), 어헤드폼, 부스터 로보틱스 등의 휴머노이드 모델이 입점해 있다. 문화관광, 기업 행사, 쇼핑몰 홍보, 매장 개장 행사 등 다양한 분야로 활용 범위가 확장될 것으로 전망된다.

요금은 하루 8시간 기준 999위안부터 시작한다. 고급 맞춤형 서비스의 경우 하루 최대 9만9800위안(2104만원)까지 올라간다.

전세계 휴머노이드 시장 전년 대비 508% 증가…중국이 주도

휴머노이드 로봇 시장의 성장세는 통계에서도 확인된다. 시장조사업체 IDC가 발표한 보고서에 따르면 2025년 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량은 약 1만8000대로 전년 대비 508% 증가했으며, 매출 규모는 약 4억4000만달러(6417억원)에 달했다.





출하량은 중국 업체들이 주도했는데, 아지봇과 유니트리는 각각 약 5000대를 공급했다. 반면 다수의 해외 업체들은 아직 대량 생산 단계에 이르지 못한 것으로 나타났다. IDC는 "2025년 휴머노이드 로봇 수요는 주로 엔터테인먼트, 교육·연구, 데이터 수집 분야에서 발생했다"고 분석했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

