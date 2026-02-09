경북서부지식재산센터, 2026년 ‘지식재산 긴급지원’ 사업공고 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북서부권역 대상 맞춤형 IP(지식재산)컨설팅

특허부터 브랜드까지 맞춤형 지원 본격 시동



경북상공회의소(회장 윤재호) 경북서부지식재산센터는 2026년' 지식재산 긴급지원'사업 공고를 내고 본격적인 지원에 나섰다.

'지식재산 긴급지원'사업은 지역 중소기업들의 경영 현장에서 나타나는 다양한 지식재산 애로사항을 수시로 상담하는 맞춤형 컨설팅 사업이다.

특히, 지난해'도탑[THE TOP(대표 김성달, 성주)]'은 국내 시장에서 머물던 단순 직물 제조에서 벗어나 레저·건축 등 시장 확대를 위한 브랜드 네이밍 및 마케팅 컨설팅을 지원받았다. 그 결과 전년 대비 매출 31.5% 증가 및 고용도 50%로 늘었으며, 미국 직접 수출 확대 및 일본 라쿠텐 입점 등 글로벌 시장 진출에도 성공하며 본 사업의 대표적인 우수사례로 꼽히고 있다.

세부 지원내용으로는 특허 맵, 특허기술홍보영상제작, 디자인 개발(제품디자인, 포장디자인 등), 브랜드 개발(신규브랜드, 리뉴얼브랜드), 국내출원비용지원 및 해외출원비용지원을 지원하고 있다.

지원 대상은 구미시, 김천시, 상주시, 고령군, 성주군, 칠곡군 소재 중소기업으로, 관할 내 지역 기업들은 경북서부지식재산센터로 사업을 신청하면 된다.





2026년' 지식재산 긴급지원'사업의 1차 수혜기업 모집공고 기한은 2월 27일(금)까지이며, 사업 신청 및 문의는 지역지식재산센터 홈페이지 또는 경북서부지식재산센터로 하면 된다.





