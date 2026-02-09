남원시, '96회 춘향제' 공식 포스터 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘춘향의 멋, 세계를 매혹시키다’

남원시가 오는 4월 개최될 대한민국 대표 축제 '제96회 춘향제'의 공식 포스터를 확정·공개하며 본격적인 축제 알리기에 나섰다.

남원시 '96회 춘향제' 공식 포스터. 남원시 제공

이번에 공개된 포스터는 '춘향의 멋, 세계를 매혹시키다'라는 슬로건 아래, 전통적인 미와 현대적인 일러스트를 결합하여 내국인뿐만 아니라 외국인 관광객들의 시선까지 사로잡는다는 전략이다.

이번 포스터는 광한루원의 낮과 밤을 상징적으로 표현했다. 메인 포스터는 밤하늘의 별빛과 자개처럼 빛나는 광한루원의 야경을 통해 춘향제의 환상적인 분위기를 강조하고, 서브 포스터는 따스한 봄볕이 내리쬐는 광한루원의 낮 풍경을 담아냈다.





올해로 96회를 맞이하는 춘향제는 대한민국 최고(最古)의 역사를 자랑하는 축제로, 이번 회차에서는 전통적인 제례와 공연뿐만 아니라 MZ세대와 외국인 관광객까지 사로잡을 수 있는 다채로운 글로벌 콘텐츠를 선보일 예정이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

