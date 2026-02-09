경찰, 색동원 입소자·종사자 전수조사…강제수사 예고

"피해 진술 확보 어려워"

인천 강화군 소재 중증 장애인 시설 '색동원'에서 불거진 성폭력 의혹을 수사 중인 경찰이 2008년 개소 이후 입소자·종사자에 대해 전수조사에 나서는 한편, 강제수사를 예고했다.

박정보 서울경찰청장은 9일 서울 종로구 시경 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 색동원 특별수사단 수사 진행 상황에 대해 "그동안 시설을 거쳐 간 장애인은 87명, 종사자는 152명 정도 된다"며 "그분들(피해자) 특성상 피해 진술 확보가 상당히 어려워 전수조사를 하고 있다"고 밝혔다. 경찰이 특정한 피해자는 현재까지 6명이며 시설 종사자 등 3명을 성폭행 또는 폭행 혐의로 입건했다.

박정보 서울경찰청장이 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

AD

박정보 청장은 "상당히 수사가 진행된 상황"이라며 "조만간 신병처리 등에 대해 강제수사가 이뤄질 것"이라고 설명했다. 현재 경찰은 시설 성폭행·폭행 등 장애인 학대와 보조금 등 두 가지 갈래로 수사를 진행하고 있다. 성폭력 혐의 등은 서울청 여성청소년범죄수사과에서, 보조금 문제는 광역수사단 금융범죄수사대에서 맡고 있다. 박 청장은 "사건 특성상 피해자들이 중증 장애라 의사소통에 한계가 있어 관련 전문 외부기관 단체들을 섭외해 자문을 받고 있다"고 덧붙였다.





AD

경찰 관계자는 "(보조금 문제는) 입건 전 조사 단계"라며 "조만간 혐의를 찾고 강제수사에 들어갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>