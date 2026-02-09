韓-사우디 국방장관 회담…연구개발협력 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백, 국방·방산협력 제안

칼리드 "미래지향적 전략동반자"

안규백 국방부 장관이 8일(현지시간) 사우디아라비아의 공식 초청으로 리야드에서 개최된 제3회 사우디 세계방산전시회(WDS)를 방문했다. 국방부 제공

사우디아라비아를 방문한 안규백 국방부 장관은 8일(현지시간) 칼리드 빈 살만 알사우드 사우디 국방부 장관과 회담했다. 양국 국방연구소는 국방연구개발협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

국방부에 따르면 이번 MOU는 연구개발과 국방기술, 체계혁신 분야에서 양국 간 공동협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 양국 장관은 상호 이익을 위한 미래지향적 전략 파트너십의 기반을 마련했다고 평가했다.

안 장관은 대한민국이 '사우디 비전 2030'의 핵심 협력국임을 언급하며 상호호혜적인 국방·방산협력 발전을 제안했다. 이어 협력 강화를 위해 칼리드 장관의 연내 방한을 요청했다.

이에 칼리드 장관은 안 장관의 방문에 사의를 표하며 "사우디와 한국은 미래지향적 전략동반자 관계"라고 했다. 한국의 우수한 기술력과 경험이 사우디 국방역량을 강화하는 데 기여하기를 기대한다고 화답했다.





한편 안 장관은 사우디 측 공식 초청으로 리야드에서 개최된 제3회 사우디 세계방산전시회(WDS)를 방문해 한국 방산업체 전시관을 참관했다. WDS는 오는 12일까지 리야드에서 진행한다. 올해는 80개국, 700여개 업체가 참가해 역대 최대 규모 중 하나로 치러진다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

