칠곡군, ‘달리는 국민신문고’ 군민 고충 35건 해결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장에서 직접 듣고 해결하는 ‘소통의 장’

경북 칠곡군은 지난 5일 군청 내 마련된 특별 상담장에서 국민권익위원회와 함께 운영한 '달리는 국민신문고'를 통해 총 35건의 민원을 접수·상담하며 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이날 현장에는 국민권익위 소속 전문 조사관들과 경찰 등 분야별 전문가들 16명이 배치되어 상담의 질을 높였다.

(좌)국민권익위 소속 전문 조사관들과 경찰 등 분야별 전문가들 16명이 배치되어 상담을 하고있다. (우)국민권익위원회 '달리는 국민신문고'/김이환 기자

AD

특히 전체 35건의 상담 중 도로·건축·농림 분야 및 사회복지 지원과 관련한 행정 민원이 가장 높은 비중을 차지했다.

현장에서 해결이 가능한 가벼운 사안은 즉시 시정했으며, 제도 개선이나 심층 조사가 필요한 복합 민원은 국민권익위의 정식 민원으로 접수해 향후 해결 과정을 지속해서 관리하기로 했다.





AD

칠곡군 관계자는 "이번 운영을 통해 군민들의 고충을 현장에서 직접 듣고 해결의 실마리를 찾을 수 있어 뜻깊었다"며, "앞으로도 문턱을 낮춘 소통 행정을 통해 군민의 권익을 보호하고 신뢰받는 행정을 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>