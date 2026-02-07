[날씨]내일 아침 최저 -18도까지 '뚝', 전국 종일 영하권

서해안·제주에는 최고 30cm 폭설
일요일인 8일은 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 가운데, 아침 기온이 영하 18도까지 떨어지는 매서운 강추위가 이어지겠다.
이날 아침 최저기온은 -18∼-5도, 낮 최고기온은 -4∼3도로 예보됐다. 중부지방과 경북, 전북 동부, 일부 경남 내륙에 한파특보가 발효된 가운데 전국 대부분 지역의 아침 기온은 -15∼-5도로 낮겠다. 당분간 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.
오전까지 전라권 서부와 제주, 울릉도·독도에는 시간당 1∼3㎝의 많은 눈이 내리겠다. 강원 산지와 충남권, 경북 서부 내륙에서도 새벽에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 눈이 내리는 곳에서는 쌓인 눈이 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 안전사고에 각별히 조심해야 한다. 7∼8일 예상 적설량은 전북과 광주·전남 서부 3∼8㎝, 전남 북동부 1∼3㎝, 울릉도·독도 10∼30㎝, 제주 산지 10∼20㎝, 제주 중산간·동부 5∼15㎝ 등이다.
바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 2.0∼5.0ｍ, 서해 1.0∼4.5ｍ, 남해 1.5∼4.0ｍ로 예상된다.
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
