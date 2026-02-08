'언더독의 반란' 스노보드 김상겸, 깜짝 은메달…꽉 깨문 메달에 큰절까지 '기쁨 만끽'(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밀라노·코르티나 대회 언더독 이변

동계올림픽 韓 첫 메달 주인공

코시르, 피슈날러, 잠피로프 강자 연파

결승전서 카를에 0.19초 차 초접전 분패

한국 스노보드 알파인의 37세 베테랑 김상겸(하이원)이 '언더독의 반란'을 일으켰다.

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 김상겸이 은메달을 깨물고 있다. 연합뉴스

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 시상식에서 김상겸이 은메달을 수여받기 전 큰절을 하고 있다. 연합뉴스

그는 8일(현지시간) 이탈리아 손드리오주의 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 결승에서 벤자민 카를(오스트리아)에게 0.19초 차이로 졌지만 귀중한 은메달을 획득했다. 김상겸은 처음으로 올림픽 시상대에 섰고, 한국 설상 종목 사상 두 번째 올림픽 메달의 주인공이 됐다. 이번 대회 대한민국 선수단의 첫 메달이다.

김상겸은 대한민국 스포츠 사상 '400번째 메달리스트'로 이름을 남겼다. 한국은 1948년 런던 하계 올림픽에서 김성집(역도)이 동메달을 따낸 이후 동계올림픽 80개(금33·은31·동16)와 하계올림픽 320개(금109·은100·동111)로 통산 400개 메달을 수집했다.

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승에 출전한 김상겸이 은메달을 확정 지은 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 준결승에 출전한 김상겸이 결승을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

김상겸(하이원)은 이날 예선에서 1·2차 시기 합계 1분 27초 18을 기록, 8위로 16강에 합류했다. 그는 16강전에서 슬로베니아의 잔 코시르가 경기 후반 넘어지며 8강에 올랐고, 8강전에서 강력한 우승 후보인 개최국 이탈리아의 롤란드 피슈날러를 꺾고 4강에 진출했다.





8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자평행 대회전 결승에 출전한 김상겸이 은메달을 확정 지은 뒤 우승한 오스트리아 벤야민 카를과 포옹하고 있다. 연합뉴스

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 준결승에 출전한 김상겸이 결승선을 향해 질주하고 있다. 연합뉴스

준결승전에서도 이변이 나왔다. 상대는 불가리아의 강자 테르벨 잠피로프. 초반 큰 격차로 뒤처지며 위기를 맞기도 했지만 백전노장의 저력은 후반에 드러났다. 2차 코스를 통과하며 가공할 속도로 추격을 시작했고 결승선 직전 대역전극을 완성했다. 0.23초 차 승리다. 김상겸은 결승전에서 카를에게 앞서나가다가 결승선을 앞두고 아쉽게 역전을 허용했다.





