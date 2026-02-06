부울경 행정통합 추진 언제·어떻게? … 여·야 청년위 의견 '극명'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부울경 행정통합 추진을 둘러싸고 경남지역 여·야 정당 청년위원회가 극명한 의견 차이를 보인다.

더불어민주당 경남도당 청년위원회는 5일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "박완수 도지사는 정부 정책 기조에 즉각 맞춰 행정통합 협의에 나서라"고 촉구했다.

더불어민주당 경남도당 청년위원회가 지방선거 전 부울경 행정통합 추진 결단을 촉구하고 있다. 민주당 경남도당 청년위 제공

이들은 "이재명 정부는 5극 3특 지역균형발전이란 전략 아래 광역행정통합을 실제 추진하는 지역에 2차 공공기관 이전을 우선 배정하겠다고 했다"며 "이는 협상의 대상이 아니라 이미 정해진 경쟁의 규칙이며, 준비된 지역이 가져가고 미루는 지역은 탈락할 것"이라고 했다.

이어 "자치, 재정 분권이 보장돼야 주민투표를 할 수 있다는 건 명백한 책임 회피이며 4년간 행정통합 준비 실패를 정부와 도민에게 전가하는 변명에 불과하다"고 날을 세웠다.

민주당 도당 청년위는 "행정통합을 미루는 전략은 곧 경남을 경쟁에서 탈락시키는 전략"이라며 "지금 결단하지 않으면 2차 공공기관 이전은 다른 지역의 몫이 되고, 그 순간 경남 청년의 미래는 되돌릴 수 없게 사라질 것"이라고 주장했다.

국민의힘 경남도당 청년위원회·대학생위원회가 부울경 행정통합 추진 관련 입장을 발표하고 있다. 이세령 기자

이날 오후 국민의힘 경남도당 청년위원회·대학생위원회도 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "행정통합을 정쟁이나 지방선거 전략으로 소비하는 모든 시도에 단호히 반대한다"고 밝혔다.

국힘 도당 청년·대학생위는 "신속한 추진을 촉구하는 건 행정통합이란 중대한 국가 과제를 지방선거용 구호로 전락시키는 무책임한 접근"이라며 "행정통합은 지금 안 하면 기회를 놓친다는 식의 공포 마케팅으로 밀어붙일 사안이 아니다"고 했다.

이들은 "충분한 검토와 사회적 합의 없이 지방선거라는 특정 시기를 염두에 둔 채 졸속으로 추진한다면 그 끝은 성공이 아니라 분명한 혼란과 좌초일 뿐"이라고 했다.





또 "통합을 말하려면 경남의 행정 주도권은 어떻게 보장할 것인지, 재정 자율성은 어디까지 확보할 것인지, 정책 결정권은 누가 쥘 것인지 명확하게 답해야 한다"며 "통합 이후의 행정구조, 권한 배분, 재정 운영에 대한 구체적이고 책임 있는 안을 먼저 제시한 후 반드시 주민투표를 통해 도민이 직접 선택해야 할 문제"라고 강조했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

