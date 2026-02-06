"요즘 보이스피싱 뜸하죠" 경찰·국정원 칭찬한 李 대통령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"경찰 코리아전담반, 국정원 활약 덕분"

이재명 대통령이 해외 보이스피싱 범죄 연루자를 검거한 경찰, 국가정보원 등을 치하했다. 앞서 캄보디아 현지 수사 당국은 대규모 온라인 사기 거점을 급습해 범죄 가담자 2000여명을 검거한 바 있다.

이재명 대통령의 엑스(X) 게시글. 엑스 캡처

이 대통령은 6일 자신의 공식 엑스(X) 계정을 통해 관련 기사 내용을 공유하며 "한국을 건들면 패가망신. 체포된 캄보디아 스캠 범죄 단지 외국인 범죄자 2000명 중 한국인은 0명"이라고 밝혔다.

이어 "요즘 보이스피싱이 조금 뜸해진 것 같지 않습니까"라며 "경찰 코리아전담반과 국가정보원의 활약 덕분"이라고 설명했다. 이 대통령이 공유한 보도 내용에 따르면, 캄보디아 정부는 최근 베트남 접경 도시 바넷 소재 온라인 사기 거점을 급습했다. 현지 수사 당국은 해당 거점에서 외국인 범죄 가담자 223명을 검거했다. 이는 캄보디아 내 단일 보이스피싱 사업장 기준 역대 최대 규모로 알려졌다.

검거된 2223명을 국적별로 보면, 중국인 1792명으로 전체 가담자 중 80.6%를 차지했다. 뒤이어 미얀마(179명), 베트남(177명), 인도(36명), 네팔(30명), 대만(5명), 라오스(2명), 말레이시아(1명), 멕시코(1명) 순이다. 한국인은 한 명도 포함되지 않았다. 앞서 지난달 캄보디아 수사 당국은 초국적 범죄 조직의 배후 인물로 지목된 천즈 프린스그룹 회장을 중국에 송환하기도 했다.





한편 경찰청은 지난해 11월 캄보디아 코리아 전담반을 개소한 바 있다. 이후 현지에서 보이스피싱 등 온라인 범죄 가담 피의자와 및 피해자를 구출하고 있다. 경찰청에 따르면 코리아 전담반은 출범 이후 약 50일간 총 8번의 검거 작전을 수행했으며, 136명의 한국인 범죄 피의자를 검거하고 국민 4명을 구조한 것으로 전해졌다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

