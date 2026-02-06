육군총장, 美태평양육군사령관과 화상회의…"연합훈련 협력 지속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김규하 육군참모총장은 6일 계룡대에서 로널드 P. 클라크 미국 태평양육군사령관과 화상회의를 갖고 한반도 안보정세와 한미 육군 군사혁신 추진, 역내 다자간 안보협력 등 현안을 논의했다.

김규하 육군참모총장이 6일 충남 계룡대에서 로널드 P. 클라크 미국 태평양육군사령관과 화상회의를 하고 있다. 육군 연합뉴스

김 총장은 한미 연합방위태세 강화에 기여하고 있는 미국 태평양육군사령부 노력에 감사를 전하고, 첨단과학기술을 적용한 양측의 군사혁신 추진 분야에 대해 의견을 나눴다. 관련 분야 교류와 협력도 지속 확대해 나가기로 했다.

클라크 사령관은 대한민국 육군의 확고한 대비 태세와 군사역량을 높이 평가하면서 "한미동맹의 핵심축으로서 연합훈련과 군사혁신 분야에서 협력을 지속하겠다"고 했다고 육군이 전했다.

양측은 오는 5월 예정된 '인도·태평양 지상군 심포지엄(LANPAC)'을 계기로 역내 우방국과의 안보 협력을 강화해 나가기로 했다. LANPAC은 미국 육군협회 주관, 미 태평양육군사령부 후원으로 개최되는 인태지역 육군 정례 고위급 다자회의다.





육군 측은 "한미 육군은 그동안 다양한 한반도 안보 현안에 대비해 한미 연합방위태세 유지를 위해 긴밀히 협력해 왔다"며 "앞으로도 한미동맹 발전과 연계해 과학기술 강군 육성을 위한 육군 차원의 고위급 소통과 상호협력을 더욱 강화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

