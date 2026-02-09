올라핀테크, 매출 기반 자금 유동화 서비스 ‘레븐(REVN)’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자금 흐름의 경계 허문다

국내 핀테크 기업 올라핀테크(대표 김상수)가 실시간 매출 데이터를 활용한 자금 유동화 서비스 '레븐(REVN)'을 9일 공식 출시했다.

레븐은 세금계산서 매출과 다양한 사업 운영 데이터를 분석해 사업자의 매출 흐름을 기반으로 자금을 조달할 수 있도록 설계된 서비스다.

기존 금융권의 자금 조달 방식이 신용점수, 재무제표, 담보 중심으로 운영돼 왔다면, 레븐은 사업 현장에서 발생하는 매출의 흐름과 지속성에 주목한다. 단순한 과거 매출 규모가 아니라 최근 매출 패턴, 거래 구조의 안정성, 업종 특성, 사업 운영 데이터 등 비금융 정보를 종합적으로 분석해 사업자의 건전성을 판단하고 자금을 조달한다.

이러한 구조를 통해 신용 상태와 관계없이 실제 매출이 꾸준히 발생하고 있다면 개인,법인 사업자 모두 서비스 이용이 가능하다. 신용 점수가 낮거나 기존 금융 거래로 인해 제약을 겪던 사업자들도 사업의 매출 흐름을 기준으로 자금 활용 기회를 얻을 수 있다는 점에서 차별화된다. 복잡한 서류 제출이나 긴 심사 과정을 거치는 대신 실시간 매출 데이터를 기반으로 보다 빠르게 자금을 활용할 수 있도록 한 점도 강점이다.

이 같은 서비스는 올라핀테크가 그동안 사업자 금융 영역에서 축적해 온 경험과 데이터 역량을 바탕으로 개발됐다. 올라핀테크는 '세상 모든 사업자의 자금 문제를 해결한다'는 비전 아래 누적 지급액 5조 원, 지급 건수 100만 건을 돌파한 '올라 선정산'을 운영 중인 핀테크 전문 기업이다. KB금융그룹, 키움캐피탈 등 주요 금융기관과의 협력을 통해 축적한 리스크 관리 역량이 이번 레븐 서비스의 핵심 기반이 됐다.





올라핀테크 김상수 대표는 "레븐은 신용이 아니라 사업의 본질적인 지속성을 기준으로 설계된 서비스"라며 "개인과 법인을 가리지 않고, 사업을 잘 운영하고 있는 사람이라면 누구나 제때 자금을 활용해 성장을 이어갈 수 있는 금융 인프라를 구축하겠다"고 말했다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

