설 연휴, 경남 도내 민자도로 통행료 '0원'

경상남도가 올 설 연휴에도 도내 모든 민자도로 통행료를 면제한다.

이에 따라 오는 15일 0시부터 18일 자정까지 4일간 ▲마창대교 ▲거가대교 ▲창원~부산 간 도로(불모산터널) 통행료가 0원이다.

또 창원시가 관리하는 ▲팔룡터널 ▲지개∼ 남산 간 도로 통행료도 무료다.

차량이 평소처럼 요금소를 지나면 통행료는 자동으로 면제되며, 하이패스 단말기를 단 차량은 단말기를 켠 채로 해당 차선을 통과하면 된다.

경남도청. 이세령 기자

경남도는 이번 설 연휴에 총 60만여대의 차량이 통행료 무료 혜택을 볼 거라고 보고, 이용객이 내야 하는 통행료 16억원가량을 전액 도가 지원한다.

도는 통행료 면제 혜택을 도로 전광판, 누리집, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 알릴 계획이다.

또 시설물 점검과 도로 안전대책 수립 등 귀성객이 안전하게 도내 도로를 이용하도록 관리에도 총력을 기울일 방침이다.

도는 이번 결정으로 명절 물가로 얇아진 귀성객의 지갑 부담을 덜고, 경남을 찾는 관광객이 늘어나 지역 상권이 활성화될 거라고도 기대하고 있다.





박성준 교통건설국장은 "고향을 방문하는 귀성객과 관광객이 설 연휴 동안 통행료 부담 없이 기분 좋게 경남을 다녀가시길 바란다"라며 "방문객 모두가 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

