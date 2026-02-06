악사손보 '(무)AXA간편종합보험'…유병력자도 80세까지 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령자와 유병력자도 가입 가능

주요 만성질환인 심뇌혈관 질환, 암까지 보장

의료비 부담에 자녀가 챙기는 효도 보험 부상

만성질환을 앓고 있는 고령자도 가입할 수 있는 간편보험이 주목받고 있다.

AXA손해보험은 자사의 '(무)AXA간편종합보험(갱신형)'은 간편심사를 통해 최고 80세의 유병력자도 복잡한 서류 제출이나 까다로운 심사 없이 비교적 손쉽게 가입할 수 있는 상품이라고 6일 소개했다.

실제로 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 '2024년 건강보험 통계 연보'에 따르면, 2024년 65세 이상 노인 건강보험 진료비는 50조원을 넘어 전체 진료비의 45%를 차지했다. 노인 1인당 연평균 진료비는 550만8000원으로, 전체 1인당 평균(226만1000원)을 크게 웃돌았다.

'(무)AXA간편종합보험(갱신형)'은 질병으로 인한 진단·입원·수술은 물론 상해로 인한 골절과 수술까지 하나의 상품으로 묶어 보장하며, 필요한 담보만 선택해 설계할 수 있다. 특히 고령층에서 발병 위험이 높은 심혈관 질환을 폭넓게 보장하는 특약을 갖춘 점이 특징이다.

뇌출혈, 뇌혈관질환, 급성심근경색증, 허혈성심장질환 진단 시 최초 1회에 한해 진단금을 지급하며, 심·뇌혈관 질환으로 입원하거나 수술을 받을 경우 입원일당과 수술비도 보장한다.

암 보장도 강화했다. 암 진단에 따른 치료비와 수술비, 생활자금, 통합 암검사비를 비롯해 항암방사선·약물치료비, 암 관혈수술, 암 사망 보장까지 포함했다. 간호·간병통합서비스와 간병인 지원 특약을 통해 의료비뿐 아니라 간병 과정에서 발생하는 비용 부담도 함께 대비할 수 있도록 했다.





악사손보 관계자는 "설 명절은 평소 놓치기 쉬운 부모님의 건강과 의료비 부담을 점검해볼 수 있는 시기"라며 "'(무)AXA간편종합보험(갱신형)'은 고령자와 유병력자도 간편하게 가입할 수 있고, 심·뇌혈관 질환과 암 등 고령층에서 발생 위험이 높은 질환을 폭넓게 대비할 수 있어 부모님의 건강과 일상을 지켜줄 수 있는 실질적인 선택지가 될 것"이라고 말했다.





