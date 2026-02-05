창원특례시 성산구, 설 연휴 대비 관광숙박시설 점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 성산구는 설 연휴를 대비해 오는 12일까지 관내 관광숙박시설을 대상으로 안전관리 점검을 실시한다.

성산구, 설 연휴 대비 관광숙박시설 점검 현장.

이번 점검은 설 연휴 기간 고향 방문과 함께 관내 관광객의 증가가 예상됨에 따라 안전사고를 예방하고 깨끗한 환경을 조성해 청정 관광 이미지를 제고하기 위함이다.

주요 점검 사항은 ▲관광진흥법 등록범위 내 영업 여부 ▲시설 내 주요 편의시설 및 기타 안전사고 대비 상태 ▲승강기 및 소화 설비 등이다.

특히 겨울철 건조한 날씨와 난방기구 사용으로 인한 화재위험이 큰 만큼 이번 점검은 성산소방서와 합동으로 진행돼 소방시설을 면밀하게 확인하고 업주에게 화재 예방에 대한 각별한 주의를 당부할 예정이다.





김수윤 문화위생과장은 "설 명절을 맞아 관내를 방문하는 모든 분들이 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 관광숙박시설에 대한 안전 확보 및 예방에 철저를 기하겠다"고 말했다.





