'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI [日총선이모저모]

③ 한겨울 총선…화제의 이야기 정리

최연소 후보 25세·최고령 후보 92세

"가부키초 호스트 전원 투표" 호소도

편집자주 다카이치 사나에 일본 총리가 취임 3개월 만에 조기 총선 카드를 꺼내 들었다. 일본 언론에서도 이례적이라는 분석이 나오는 가운데, 여소야대 정국을 뒤집기 위한 다카이치 총리의 계산과 유권자들의 판단이 얼마나 일치할지가 관심사다. 여야 정당별 공약부터 이색 후보까지, 이번 일본 총선을 다각도에서 살펴본다.



최연소 후보 25세·최고령 후보 92세···이색 후보 누구 있나

이번 출마 후보자 평균 연령은 52.8세로 집계됐다. 직전 선거 후보자 평균 연령인 54.2세와 비교하면 다소 젊어졌다. 최연소 후보자는 효고현에 출마한 나온 2001년생(25세) 사카이 료씨다. 일본은 25세부터 중의원 후보로 출마할 수 있다. 최고령은 무소속으로 도쿄 8구에 출마한 92세 후지와라 유키히로씨다.

자민당 후보인 모리시타 치사토. 모리시타 치사토 캠프.

이번 중의원 총선거는 갑작스럽게 치러진 만큼 신인 정치인 발굴이 어려웠던 시기로 꼽힌다. 이 때문에 어느 정도 인지도가 있는 연예인, 아이돌, 아나운서 출신이 주로 등용됐다. 자민당은 전직 그라비아 아이돌이었던 모리시타 치사토를 후보로 냈다. 일본유신회는 나고야 지역을 기반으로 하는 아이돌 그룹 'dela(데라)' 전 멤버 25세 우라가미 나나를 지역구 의원으로 공천했다.

전직 아이돌 출신 우라가미 나나. 우라가미 나나 캠프.

정치면 오른 호스트 이야기···300만명 호스트 표 선거판 상수 되나

중의원 선거를 앞두고 일본 유흥업 종사자 '호스트'의 표심도 선거 상수로 떠올랐다. 유흥업 종사자로 현재 사업가이자 인플루언서로 활동 중인 '롤랜드'가 호스트들에게 투표할 것을 호소했기 때문이다. 그는 지난달 30일 사회관계망서비스(SNS)에 "정치인 여러분, 유흥업 종사자도 투표하러 가는 시대가 됐습니다"라는 제목의 글을 게시했다.

그러면서 "물장사하는 사람도 투표하러 가는 시대"라며 "호스트에게 사회의 기본을 가르치는 것도 나와 같은 책임자들의 일이라고 인식하고 있다. 도쿄 가부키초의 호스트 전원은 투표하러 나가라"고 호소했다.

일본 도쿄의 유흥가 신주쿠 가부키초. 가부키초.

그는 다음날에도 "300만명의 유흥업 종사자가 모두 투표에 참여한다면 꽤 큰 영향력을 일으킬 수 있을 것 같다"고 밝혔는데, 300만명 표심의 향배가 어디로 쏠릴지 화제가 되면서 해당 발언은 일본 주요 언론 선거 특집면에 오르내리기도 했다.

한겨울 투표···날씨 운도 영향 미칠 듯

선거가 한겨울에 진행되면서 날씨가 주요 변수로 등장했다. 폭설 지역에서는 제설이 제때 이뤄지지 않아 후보의 이동 유세를 중단하거나, 선거 벽보가 눈에 파묻혀 알 수 없게 돼버리는 해프닝도 일어났다. 이 때문에 '이런 날씨에 굳이 선거를 해야겠느냐'라는 여론의 비판도 거셌다.

요미우리신문은 "거리 유세가 어려운 만큼 실내 연설회와 SNS 홍보를 늘리고 있지만, 폭설 지역에 고령자들이 많아 정당들이 난처한 입장"이라고 지적했다.

폭설 피해를 입은 아오모리에 선거 벽보가 막 설치된 모습. 아오모리방송.

국민민주당 관계자도 "폭설 속에서 투표해달라고 어떻게 호소할 수 있겠느냐"며 "특히 여전히 주민들이 임시주택에서 거주하는 노토반도 지진 피해 지역에서는 더더욱 그렇다"고 요미우리에 전했다.

날씨가 선거에 어떤 영향을 미칠지 언론도 촉각을 기울이고 있다. 지지통신은 "올해는 본투표보다 투표 직전일까지 진행되는 기일 전 투표(사전투표)의 투표율이 높아질 것으로 예상된다"고 분석했다.

도장 대신 이름써 투표···기상천외 무효표 사례도

일본은 우리나라와 사뭇 다른 투표 방식을 채택하고 있다. 후보자 이름 아래 도장을 찍는 것이 아니라, 본인이 투표권을 행사하고 싶은 후보자 이름을 정자로 용지에 기재해야 한다. 이 때문에 지역별 선거관리위원회에서도 주의사항을 항상 당부하곤 한다. 올해 각 지자체 홈페이지에도 "후보자 성명 이외에 필승, 화이팅, 하트 등을 기재하면 모두 무효처리된다"고 당부하는 공지가 올라왔다. '필승 OO', '화이팅 OO', 'OO님께' 등의 메시지도 모두 무효처리된다.

투표용지에 이름 기입 이외 낙서 등을 하지 말것을 당부하는 지자체 안내문. 센다이시.

이런 특징 때문에 일본에서는 표에 쓴 이름을 가지고 다투는 재판이 종종 발생한다. 1996년에는 '노다 세이코'와 '마츠다 이와오' 후보가 나란히 입후보한 선거에서 당시 유명 가수 '마츠다 세이코'의 이름을 기재한 표가 나와 누구의 표로 처리할 것인지를 두고 갈등이 벌어지기도 했다. 결국 이는 '제삼자의 이름이지 후보자 성명이 아니다'라며 무효처리 됐다.

운명을 가르는 무효표도 있다. 1표 차로 낙선한 사카이 도시아키 후보는 본인의 표 중 '이사하는 사카이'라고 쓰인 표는 명백히 자신을 겨냥한 표라고 선관위에 항의했다. 실제로 본인이 이사를 앞두고 있었기 때문에, 자신의 지인일 확률이 크다는 것이다. 그러나 선관위에서는 '이사하는'을 원칙 위반으로 보고 무효표로 처리했다.





중의원 총선거 본투표는 8일로 예정돼있다. 개표도 같은 날 진행될 예정이다. 일본 언론에서는 다카이치 사나에 총리의 지지율에 힘입어 자민당과 연립정당인 일본유신회가 압승을 거둘 것이라고 분석하고 있다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

