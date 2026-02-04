보이스피싱·로맨스스캠 피해 지원… BNK금융그룹·부산경찰청·대한적십자사 한자리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융·치안·복지 협력체계 구축



범죄예방부터 피해 회복까지

BNK금융그룹이 보이스피싱 등 민생침해금융범죄 피해자에 대한 지원에 나선다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 4일 오후 부산경찰청에서 민생침해금융범죄 예방과 피해자 긴급지원을 위한 업무협약을 체결했다고 알렸다.

이번 협약에 BNK금융그룹과 부산경찰청, 대한적십자사 부산지사가 참여했다. 보이스피싱과 로맨스스캠, 투자사기 등 서민의 일상과 생계를 위협하는 금융범죄를 예방하고 피해 발생 시 신속하고 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 4일 부산경찰청에서 민생침해금융범죄 예방과 피해자 긴급지원을 위한 업무협약식을 갖고 있다. (왼쪽부터 BNK금융그룹 빈대인 회장, 엄성규 부산경찰청장, 구정회 대한적십자사 부산지사회장)

AD

BNK금융그룹은 BNK금융그룹 희망나눔재단을 통해 민생침해금융범죄 피해자 지원을 위한 기금 2억원을 조성하고 금융소비자 보호와 금융피해 예방을 위한 다양한 대응 방안을 추진할 계획이다.

부산경찰청은 금융범죄 피해자를 조기에 발굴해 실질적인 지원이 가능하도록 협조하고 대한적십자사 부산지사는 조성된 기금을 활용해 피해자 긴급 지원을 맡는다. 각 기관은 이를 통해 민생침해금융범죄 예방 활동과 함께 지역사회 안전망을 강화해 나갈 방침이다.

빈대인 BNK금융그룹 회장은 "이번 협약이 금융사기로 어려움을 겪는 피해자들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "금융사기 예방과 피해 구제를 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.





AD

엄성규 부산경찰청장은 "고액 인출 신고 연계 보호조치와 피해자 긴급지원 체계를 지속적으로 고도화하고 지역사회와 협력해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 치안 환경을 조성하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>