DB손해보험, '배당' 늘린다…밸류업 의지 천명

업황 악화에도 결산 주당배당금 7600원으로 상향

정부의 밸류업 기조에 화답

'주주친화 경영'을 강조

DB손해보험은 4일 '2025년 회계연도 결산 주당배당금(DPS)'을 전년 대비 11.8% 상향한 7600원으로 결정했다고 밝혔다.

DB손해보험 사옥.

지난해 보험업계는 저성장 기조와 손해율 상승으로 인해 손익이 감소했다. DB손해보험 역시 예외는 아니었다. 이 같은 실적 둔화에도 불구하고 배당을 오히려 늘린데 대해 회사 측은 자본건전성에 대한 자신감을 보여주는 것이라고 설명했다.

이는 지난 2025년 초 발표한 '중장기 기업가치 제고(밸류업) 계획'에 담긴 회사 기조에 발맞춘 결정이기도 하다. 당시 DB손해보험은 2028년까지 별도 재무제표 기준 주주환원율을 35%까지 점진적으로 확대하겠다고 공시한 바 있다.

증권업계에서는 DB손해보험의 높은 자본안정성에 배당소득 분리과세 혜택까지 고려하면 고배당주로의 매력이 더욱 부각될 것으로 보고 있다. 이에 따라 외국인 및 기관투자자의 매수 유인이 강화될 것으로 전망하고 있다.





DB손해보험 관계자는 "향후에도 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 바탕으로 다양한 주주환원정책을 검토하여 지속적으로 주주가치를 제고해 나갈 계획이다" 고 말했다





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

