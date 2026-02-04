헥토이노베이션, 월렛 중심으로 스테이블코인 결제 생태계 '실행 단계' 진입

AD

IT 기반 정보 서비스 기업 헥토이노베이션(대표이사 이현철)이 디지털자산 지갑(월렛)을 중심으로 스테이블코인 결제 생태계를 구축해 중장기 성장 전략의 실행 단계에 본격 진입한다고 4일 밝혔다.

헥토이노베이션이 월렛, 결제, 플랫폼이 유기적으로 연결되는 스테이블코인 결제 생태계 구축을 추진한다. 자회사인 글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜과 지갑 인프라 전문 기업 헥토월렛원이 각각 결제·정산과 월렛 영역에서 경쟁력을 확보하며 생태계의 핵심 축을 담당한다. 헥토이노베이션은 생태계 최상단에서 월렛·결제·플랫폼 간 고객 데이터를 연계해 리텐션(재방문율)을 높이고, 고객 락인(Lock in)과 신규 고객 유입으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 전략이다.

월렛은 본인확인(KYC)과 실시간 결제 및 정산 등을 지원하는 스테이블코인의 필수 관문이다. 이에 맞춰 헥토이노베이션은 지난해 9월 국내 유일의 블록체인 지갑 기술 인프라를 보유한 가상자산사업자(VASP) 헥토월렛원을 인수하며 기술을 내재화했다. 현재 국내 가상자산사업자의 약 40%가 헥토월렛원의 서비스를 이용 중으로 스테이블코인 확산 시 즉각적인 서비스 확장이 가능한 구조를 갖췄다.

헥토이노베이션의 헥토월렛원 인수 시너지는 글로벌 시장에서 먼저 나타났다. 헥토이노베이션은 지난해 10월 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 아크(Arc)의 퍼블릭 테스트넷(public testnet) 지갑 분야에 국내 기업 중 유일하게 협력하며 연동 작업을 준비 중이다.

헥토이노베이션은 올해 월렛의 대대적 확산을 추진한다. 헥토파이낸셜의 회원제 간편현금결제 서비스인 '내통장결제' 고객사, 글로벌 크로스보더 정산 고객사 등 헥토파이낸셜이 확보한 B2B 고객풀이 1차 타겟이다.

일반 소비자 공략도 준비 중이다. 스테이블코인 특성상 결제, 송금 등 실제 사용을 위한 지갑 수요가 충분하다. 대표적 사례가 제도권 금융에서 배제돼 스테이블코인을 화폐 대신 사용하는 외국인 노동자다. 정부에 따르면 지난해 국내 체류 외국인은 약 265만명으로 국내 인구의 5.2% 를 차지한다.

월렛의 글로벌 시장 진출은 헥토파이낸셜이 지원한다. 헥토파이낸셜은 지난해 10월 서클의 아크 퍼블릭 테스트넷 결제 분야 국내 유일 파트너사로 참여한 데 이어, 최근에는 서클의 CPN(Circle Payments Network)에 합류했다. CPN은 달러 기반 스테이블코인 USDC 등을 활용해 국경 간 자금거래를 실시간으로 지원하는 글로벌 네트워크다. 헥토파이낸셜이 글로벌 네트워크와 연결되면서 헥토이노베이션의 월렛 인프라도 다양한 결제 네트워크와 연계, 확장될 수 있는 전략적 진입로를 확보했다.





이현철 헥토이노베이션 대표이사는 "디지털자산 지갑은 스테이블코인 결제 시장에서 단순한 자산 보관 기능을 넘어 시장 진입과 경쟁 구도를 좌우하는 핵심 인프라로 부상할 것"이라며 "지갑을 중심으로 결제·정산·플랫폼을 연결하는 헥토그룹만의 생태계를 구축하고 중장기적인 기업가치 제고와 글로벌 사업 확장을 헥토이노베이션이 이끌 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

